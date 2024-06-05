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Путин высказался о решении не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:48 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950842324.html
Путин высказался о решении не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии
Путин высказался о решении не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии - РИА Новости, 05.06.2024
Путин высказался о решении не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии
Путин, комментируя решение не приглашать Россию на годовщину высадки в Нормандии, заявил, что "от нас не убудет". РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:48
2024-06-05T23:48
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уинстон черчилль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Путин, комментируя решение не приглашать Россию на годовщину высадки в Нормандии, заявил, что "от нас не убудет". "Вы меня спрашиваете, мы готовы, не готовы, но нас не приглашают на это мероприятие. Вот основной вклад в разгром нацизма, конечно, это же очевидные вещи, надо просто почитать, что Черчиль говорил в свое время или Рузвельт о вкладе Советского Союза, считай России, в общую победу над нацизмом… Бог с ним, пусть отмечают и без нас, с нас не убудет, но это ответ на ваш вопрос: кто хочет этого диалога, а кто не хочет", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.Путин добавил, что нельзя праздновать годовщину высадки войск в Нормандии с людьми, которые восхваляют неонацистов.&quot;Я думаю, что там будет руководство нынешнее Украины присутствовать, но послушайте меня. Как можно праздновать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями?&quot; - заявил Путин.&quot;Получается так, что мы чужие на этом празднике жизни. Сколько американских солдат погибло во время войны с нацизмом? 500 тысяч? 600? Ну где-то пятьсот тысяч, четыреста. А англичан еще меньше. Англичан погибло кратно меньше, чем в Первую мировую войну. Как вы знаете, что основные жертвы на алтарь общей победы были принесены Советским союзом. По последним данным, 27 миллионов человек, из них 70% - РСФСР, то есть это Россия. Но нас не приглашают на это мероприятие&quot;, - добавил Путин.Президент РФ назвал очевидным вклад СССР в общую победу и рекомендовал обратиться к высказываниям Уинстона Черчилля или Франклина Рузвельта, подтверждающим это.
https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html
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россия, нормандия, великая отечественная война (1941-1945), уинстон черчилль, франклин рузвельт, украина
ПМЭФ-2024, Россия, Нормандия, Великая Отечественная война (1941-1945), Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт, Украина
Путин высказался о решении не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии

Путин о решении не приглашать Россию на 80-летие высадки в Нормандии: не убудет

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Путин, комментируя решение не приглашать Россию на годовщину высадки в Нормандии, заявил, что "от нас не убудет".
«
"Вы меня спрашиваете, мы готовы, не готовы, но нас не приглашают на это мероприятие. Вот основной вклад в разгром нацизма, конечно, это же очевидные вещи, надо просто почитать, что Черчиль говорил в свое время или Рузвельт о вкладе Советского Союза, считай России, в общую победу над нацизмом… Бог с ним, пусть отмечают и без нас, с нас не убудет, но это ответ на ваш вопрос: кто хочет этого диалога, а кто не хочет", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж
30 мая, 23:52
Путин добавил, что нельзя праздновать годовщину высадки войск в Нормандии с людьми, которые восхваляют неонацистов.
«

"Я думаю, что там будет руководство нынешнее Украины присутствовать, но послушайте меня. Как можно праздновать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями?" - заявил Путин.

«

"Получается так, что мы чужие на этом празднике жизни. Сколько американских солдат погибло во время войны с нацизмом? 500 тысяч? 600? Ну где-то пятьсот тысяч, четыреста. А англичан еще меньше. Англичан погибло кратно меньше, чем в Первую мировую войну. Как вы знаете, что основные жертвы на алтарь общей победы были принесены Советским союзом. По последним данным, 27 миллионов человек, из них 70% - РСФСР, то есть это Россия. Но нас не приглашают на это мероприятие", - добавил Путин.

Президент РФ назвал очевидным вклад СССР в общую победу и рекомендовал обратиться к высказываниям Уинстона Черчилля или Франклина Рузвельта, подтверждающим это.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин
Вчера, 23:39
 
ПМЭФ-2024РоссияНормандияВеликая Отечественная война (1941-1945)Уинстон ЧерчилльФранклин РузвельтУкраина
 
 
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