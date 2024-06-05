https://ria.ru/20240605/putin-1950839964.html

Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка

Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка - РИА Новости, 05.06.2024

Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка

Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка

2024-06-05T23:35

2024-06-05T23:35

2024-06-05T23:35

пмэф-2024

азербайджан

россия

владимир путин

баку

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам для развития отношений с РФ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. Он отметил, что Россия чувствует настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса, в определенной степени симпатии друг к другу. "По-другому невозможно себе объяснить наличие 300 школ, которые функционируют в Азербайджане, на русском языке работают и детей учат. И я знаю, что президент Алиев, он всячески поддерживает изучение русского языка в республике, это по всем векторам видно. А это о чем говорит? Значит, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам Азербайджана. Зачем? Для развития двусторонних связей, и они развиваются", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950811545.html

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, россия, владимир путин, баку