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Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:35 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950839964.html
Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка
Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка - РИА Новости, 05.06.2024
Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка
Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка
2024-06-05T23:35
2024-06-05T23:35
пмэф-2024
азербайджан
россия
владимир путин
баку
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам для развития отношений с РФ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. Он отметил, что Россия чувствует настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса, в определенной степени симпатии друг к другу. "По-другому невозможно себе объяснить наличие 300 школ, которые функционируют в Азербайджане, на русском языке работают и детей учат. И я знаю, что президент Алиев, он всячески поддерживает изучение русского языка в республике, это по всем векторам видно. А это о чем говорит? Значит, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам Азербайджана. Зачем? Для развития двусторонних связей, и они развиваются", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950811545.html
азербайджан
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азербайджан, россия, владимир путин, баку
ПМЭФ-2024, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Баку
Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка

Путин: Баку понимает, что русский язык будет нужен для развития отношений с РФ

© РИА Новости / Алексей КуденкоЗрители на смотровой площадке в Баку
Зрители на смотровой площадке в Баку - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Зрители на смотровой площадке в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Путин объяснил, почему в Баку поддерживают изучение русского языка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам для развития отношений с РФ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
Он отметил, что Россия чувствует настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса, в определенной степени симпатии друг к другу.
«
"По-другому невозможно себе объяснить наличие 300 школ, которые функционируют в Азербайджане, на русском языке работают и детей учат. И я знаю, что президент Алиев, он всячески поддерживает изучение русского языка в республике, это по всем векторам видно. А это о чем говорит? Значит, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам Азербайджана. Зачем? Для развития двусторонних связей, и они развиваются", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
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ПМЭФ-2024АзербайджанРоссияВладимир ПутинБаку
 
 
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