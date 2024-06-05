https://ria.ru/20240605/putin-1950837472.html

Россия будет поставлять газ в Казахстан, заявил Путин

Россия будет поставлять газ в Казахстан, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Россия будет поставлять газ в Казахстан, заявил Путин

Россия будет поставлять газ в Казахстан, Северный Казахстан нуждается в этом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:23

2024-06-05T23:23

2024-06-05T23:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия будет поставлять газ в Казахстан, Северный Казахстан нуждается в этом, заявил президент России Владимир Путин. "Если говорить об энергетике - знаете, мы сейчас не только в Узбекистан будем подавать газ, но то же самое делать в отношении Казахстана. Северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ. Президент отметил, что есть большие области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и там легче и дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты стоимостью в миллиарды долларов. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950825840.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, казахстан, узбекистан, владимир путин