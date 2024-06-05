https://ria.ru/20240605/putin-1950836089.html

Путин предупредил об опасности ограничения торговли с Турцией

Путин предупредил об опасности ограничения торговли с Турцией - РИА Новости, 05.06.2024

Путин предупредил об опасности ограничения торговли с Турцией

Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах:... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:17

2024-06-05T23:17

2024-06-05T23:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах: потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений. Президент в среду на отдельной встрече в Петербурге пообщался с руководителями ведущих мировых информационных агентств. "Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции делает в последнее время упор на получение кредитов, инвестиций, грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует", - заявил Путин. Он отметил, что это вопрос специального отдельного рассмотрения. "Мы смотрим по цифрам просто. А макроэкономические показатели пока требуют особого внимания со стороны правительства Турции. Но я не хочу вдаваться в детали. Хотя они мне известны хорошо, я погружен в материал, понимаю, что там происходит", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, турция, анкара (провинция), владимир путин