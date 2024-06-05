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Путин предупредил об опасности ограничения торговли с Турцией - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:17 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950836089.html
Путин предупредил об опасности ограничения торговли с Турцией
Путин предупредил об опасности ограничения торговли с Турцией - РИА Новости, 05.06.2024
Путин предупредил об опасности ограничения торговли с Турцией
Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах:... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:17
2024-06-05T23:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах: потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений. Президент в среду на отдельной встрече в Петербурге пообщался с руководителями ведущих мировых информационных агентств. "Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции делает в последнее время упор на получение кредитов, инвестиций, грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует", - заявил Путин. Он отметил, что это вопрос специального отдельного рассмотрения. "Мы смотрим по цифрам просто. А макроэкономические показатели пока требуют особого внимания со стороны правительства Турции. Но я не хочу вдаваться в детали. Хотя они мне известны хорошо, я погружен в материал, понимаю, что там происходит", - добавил президент РФ.
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экономика, цены на нефть, россия, турция, анкара (провинция), владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Россия, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин
Путин предупредил об опасности ограничения торговли с Турцией

Путин предупредил об опасности ограничения торговли с Турцией из-за ее грантов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах: потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений.
Президент в среду на отдельной встрече в Петербурге пообщался с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
«
"Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции делает в последнее время упор на получение кредитов, инвестиций, грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует", - заявил Путин.
Он отметил, что это вопрос специального отдельного рассмотрения.
"Мы смотрим по цифрам просто. А макроэкономические показатели пока требуют особого внимания со стороны правительства Турции. Но я не хочу вдаваться в детали. Хотя они мне известны хорошо, я погружен в материал, понимаю, что там происходит", - добавил президент РФ.
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