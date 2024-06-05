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Путин рассказал о контактах с Токаевым - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:17 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950835781.html
Путин рассказал о контактах с Токаевым
Путин рассказал о контактах с Токаевым - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал о контактах с Токаевым
Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, их отношения доверительные и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:17
2024-06-05T23:17
пмэф-2024
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, их отношения доверительные и дружеские. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Мы с президентом Токаевым в постоянном контакте. У нас сложились с ним очень добрые доверительные и дружеские отношения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950835455.html
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
ПМЭФ-2024, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал о контактах с Токаевым

Путин: отношения с президентом Казахстана Токаевым доверительные и дружеские

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, их отношения доверительные и дружеские.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Мы с президентом Токаевым в постоянном контакте. У нас сложились с ним очень добрые доверительные и дружеские отношения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин
Вчера, 23:14
 
ПМЭФ-2024РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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