Рейтинг@Mail.ru
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
23:14 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950835455.html
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин
Между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:14
2024-06-05T23:14
пмэф-2024
россия
казахстан
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928800881_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_b41feaec0e4a991a17d3c4b0367dd6bd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения, сказал президент России Владимир Путин. "Я, честно говоря, не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения (с Казахстаном – ред.)", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950825840.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928800881_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_ec86f6769906974df2bf5892721e815b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, владимир путин, политика
ПМЭФ-2024, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Политика
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин

Путин: между Россией и Казахстаном нет вопросов, осложняющих отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения, сказал президент России Владимир Путин.
"Я, честно говоря, не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения (с Казахстаном – ред.)", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин оценил торгово-экономические связи России и Казахстана
Вчера, 22:27
 
ПМЭФ-2024РоссияКазахстанВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала