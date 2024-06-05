https://ria.ru/20240605/putin-1950835455.html
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин
Между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:14
2024-06-05T23:14
2024-06-05T23:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения, сказал президент России Владимир Путин. "Я, честно говоря, не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения (с Казахстаном – ред.)", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, казахстан, владимир путин, политика
ПМЭФ-2024, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Политика
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин
Путин: между Россией и Казахстаном нет вопросов, осложняющих отношения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения, сказал президент России Владимир Путин.
"Я, честно говоря, не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения (с Казахстаном – ред.)", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.