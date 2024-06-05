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Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия - РИА Новости, 05.06.2024
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22:57 05.06.2024 (обновлено: 23:29 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950832014.html
Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия
Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия - РИА Новости, 05.06.2024
Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия
Президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:57
2024-06-05T23:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия."Это такая тема очень жесткая. Вот Соединенные Штаты - единственная страна, которая использовала ядерное оружие, во Второй Мировой войне - Хиросима, Нагасаки, 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие - 70-75 килотонн, такое ядерное тактическое оружие. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования", - заявил в ответ Путин.Также Путин ответил на заявление о том, что Россию постоянно пытаются обвинить в том, что она машет ядерной дубинкой."Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", - ответил Путин.Президент в среду на отдельной встрече в Петербурге пообщался с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Главный редактор глобальных новостей британского Reuters Самия Накхул спросила о том, насколько близок риск ядерной войны и что послужило бы спусковым крючком для ее начала.
https://ria.ru/20240605/putin-1950835609.html
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Россия, ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург
Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия

Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия

© Минобороны РоссииУчения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
© Минобороны России
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия.
"Это такая тема очень жесткая. Вот Соединенные Штаты - единственная страна, которая использовала ядерное оружие, во Второй Мировой войне - Хиросима, Нагасаки, 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие - 70-75 килотонн, такое ядерное тактическое оружие. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования", - заявил в ответ Путин.
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Также Путин ответил на заявление о том, что Россию постоянно пытаются обвинить в том, что она машет ядерной дубинкой.
«
"Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", - ответил Путин.
Президент в среду на отдельной встрече в Петербурге пообщался с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Главный редактор глобальных новостей британского Reuters Самия Накхул спросила о том, насколько близок риск ядерной войны и что послужило бы спусковым крючком для ее начала.
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ПМЭФ-2024РоссияСанкт-Петербург
 
 
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