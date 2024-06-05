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Действия Джонсона по срыву мирного договора поддержали США, заявил Путин
Действия Джонсона по срыву мирного договора поддержали США, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Действия Джонсона по срыву мирного договора поддержали США, заявил Путин
Действия бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по срыву мирного договора между РФ и Украиной были поддержаны Вашингтоном, сказал президент... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:51
2024-06-05T22:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Действия бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по срыву мирного договора между РФ и Украиной были поддержаны Вашингтоном, сказал президент России Владимир Путин. "То, что господин Джонсон приехал и сделал это только по собственной инициативе, но, уверен, и при поддержке администрации США, в этом у меня сомнений нет никаких", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Россия, Великобритания, Украина, Владимир Путин, Борис Джонсон
Действия Джонсона по срыву мирного договора поддержали США, заявил Путин
Путин: США поддержали действия Джонсона в срыве мирного договора с Украиной