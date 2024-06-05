https://ria.ru/20240605/putin-1950830721.html

Действия Джонсона по срыву мирного договора поддержали США, заявил Путин

Действия Джонсона по срыву мирного договора поддержали США, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Действия Джонсона по срыву мирного договора поддержали США, заявил Путин

Действия бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по срыву мирного договора между РФ и Украиной были поддержаны Вашингтоном, сказал президент... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:51

2024-06-05T22:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Действия бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по срыву мирного договора между РФ и Украиной были поддержаны Вашингтоном, сказал президент России Владимир Путин. "То, что господин Джонсон приехал и сделал это только по собственной инициативе, но, уверен, и при поддержке администрации США, в этом у меня сомнений нет никаких", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240209/peregovory-1926308893.html

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россия, великобритания, украина, владимир путин, борис джонсон