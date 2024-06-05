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Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:25 05.06.2024 (обновлено: 22:27 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950825489.html
Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин
Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин
Торговля между Россией и Казахстаном проходит почти на 100% в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:25
2024-06-05T22:27
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россия
казахстан
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Торговля между Россией и Казахстаном проходит почти на 100% в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. "У нас 90% товарооборота с Китайской народной республикой происходит в национальной валюте, то же самое происходит с Казахстаном. Там, наверное, уже почти 100% - почти все в национальных валютах", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950820949.html
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россия, казахстан, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин

Путин: торговля с Казахстаном проходит почти на 100% в национальных валютах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Торговля между Россией и Казахстаном проходит почти на 100% в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас 90% товарооборота с Китайской народной республикой происходит в национальной валюте, то же самое происходит с Казахстаном. Там, наверное, уже почти 100% - почти все в национальных валютах", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
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ПМЭФ-2024РоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
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