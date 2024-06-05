https://ria.ru/20240605/putin-1950825489.html

Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин

Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин

Торговля между Россией и Казахстаном проходит почти на 100% в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:25

2024-06-05T22:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Торговля между Россией и Казахстаном проходит почти на 100% в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. "У нас 90% товарооборота с Китайской народной республикой происходит в национальной валюте, то же самое происходит с Казахстаном. Там, наверное, уже почти 100% - почти все в национальных валютах", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950820949.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, владимир путин