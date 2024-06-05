https://ria.ru/20240605/putin-1950825489.html
Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин
Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин
Торговля между Россией и Казахстаном проходит почти на 100% в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:25
2024-06-05T22:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Торговля между Россией и Казахстаном проходит почти на 100% в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. "У нас 90% товарооборота с Китайской народной республикой происходит в национальной валюте, то же самое происходит с Казахстаном. Там, наверное, уже почти 100% - почти все в национальных валютах", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, казахстан, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Торговля с Казахстаном проходит в нацвалютах, заявил Путин
Путин: торговля с Казахстаном проходит почти на 100% в национальных валютах