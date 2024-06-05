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Путин заявил о праве России ответить Западу поставками дальнобойного оружия - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 05.06.2024 (обновлено: 05:44 06.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950820043.html
Путин заявил о праве России ответить Западу поставками дальнобойного оружия
Путин заявил о праве России ответить Западу поставками дальнобойного оружия - РИА Новости, 06.06.2024
Путин заявил о праве России ответить Западу поставками дальнобойного оружия
Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину, заявил Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T21:57
2024-06-06T05:44
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
россия
владимир путин
йенс столтенберг
нато
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С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину, заявил Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге.&quot;Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России&quot;, — подчеркнул президент.По его словам, ответ в этой ситуации может быть асимметричным.Президент добавил, что поставки странами Запада оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. При этом передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркнул он. Путин отметил, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Позднее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина позволить Киеву использовать немецкое вооружение для ударов по позициям на российской территории близ Харьковской области. При этом он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.Второго июня Франция разрешила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadows/SCALP для нанесения ударов по российским регионам.Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "безо всяких ограничений".Владимир Путин подчеркивал, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Украине наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html
https://ria.ru/20240605/italiya-1950645174.html
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Путин: почему у нас нет права поставлять наше оружие
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украина, в мире, киев, россия, владимир путин, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Россия, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО
Путин заявил о праве России ответить Западу поставками дальнобойного оружия

Путин: Россия может поставлять оружие для ударов по снабжающим Украину странам

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С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину, заявил Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге.
«

"Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России", — подчеркнул президент.

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По его словам, ответ в этой ситуации может быть асимметричным.
Президент добавил, что поставки странами Запада оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. При этом передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркнул он. Путин отметил, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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Позднее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина позволить Киеву использовать немецкое вооружение для ударов по позициям на российской территории близ Харьковской области. При этом он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.
Второго июня Франция разрешила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadows/SCALP для нанесения ударов по российским регионам.
Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "безо всяких ограничений".
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Украине наносить удары по целям на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевРоссияВладимир ПутинЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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