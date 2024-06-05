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Путин призвал развивать логистику для улучшения отношений Москвы и Баку - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
21:06 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950809439.html
Путин призвал развивать логистику для улучшения отношений Москвы и Баку
Путин призвал развивать логистику для улучшения отношений Москвы и Баку - РИА Новости, 05.06.2024
Путин призвал развивать логистику для улучшения отношений Москвы и Баку
Необходимо развивать логистическую и транспортную инфраструктуру для развития отношений Москвы и Баку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:06
2024-06-05T21:06
пмэф-2024
экономика
россия
москва
баку
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Необходимо развивать логистическую и транспортную инфраструктуру для развития отношений Москвы и Баку, заявил президент РФ Владимир Путин. "В этом смысле многое нужно сделать, вы правы абсолютно, с точки зрения развития логистики. Это касается не только "Север-Юг", вот этой дороги, но и по другим векторам. Связь логистических центров, в том числе на границе России и Азербайджана на дагестанском участке", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, баку, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Москва, Баку, Владимир Путин
Путин призвал развивать логистику для улучшения отношений Москвы и Баку

Путин: нужно развивать логистику для развития отношений Москвы и Баку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Необходимо развивать логистическую и транспортную инфраструктуру для развития отношений Москвы и Баку, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"В этом смысле многое нужно сделать, вы правы абсолютно, с точки зрения развития логистики. Это касается не только "Север-Юг", вот этой дороги, но и по другим векторам. Связь логистических центров, в том числе на границе России и Азербайджана на дагестанском участке", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМоскваБакуВладимир Путин
 
 
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