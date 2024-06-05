https://ria.ru/20240605/putin-1950809439.html

Путин призвал развивать логистику для улучшения отношений Москвы и Баку

Путин призвал развивать логистику для улучшения отношений Москвы и Баку - РИА Новости, 05.06.2024

Путин призвал развивать логистику для улучшения отношений Москвы и Баку

Необходимо развивать логистическую и транспортную инфраструктуру для развития отношений Москвы и Баку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:06

2024-06-05T21:06

2024-06-05T21:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Необходимо развивать логистическую и транспортную инфраструктуру для развития отношений Москвы и Баку, заявил президент РФ Владимир Путин. "В этом смысле многое нужно сделать, вы правы абсолютно, с точки зрения развития логистики. Это касается не только "Север-Юг", вот этой дороги, но и по другим векторам. Связь логистических центров, в том числе на границе России и Азербайджана на дагестанском участке", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, россия, москва, баку, владимир путин