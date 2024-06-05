https://ria.ru/20240605/programma_oon-1950552451.html

СМИ: России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

СМИ: России ограничили доступ к продовольственной программе ООН - РИА Новости, 05.06.2024

СМИ: России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, пишет РБК со ссылкой на одного... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:12

2024-06-05T07:12

2024-06-05T07:24

россия

сирия

судан

оон

рбк (медиагруппа)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, пишет РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка.Как уточняется, ограничения касаются программы, в рамках которой продовольствие получают в виде гуманитарной помощи страны, оказавшиеся в бедственном положении. Россия выступала в качестве поставщика по этой программе последние два десятилетия.По словам источника издания, российские мука, подсолнечное масло, горох занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. В основном продовольствие из России принимали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии. Информацию про ограничения для российских поставщиков в допуске к тендерам на поставку продовольствия изданию подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик. Как сообщил газете руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air (крупнейший российский поставщик ВПП ООН) Дмитрий Сухов, российские поставщики сталкиваются прежде всего с ограничениями "по принципу страны происхождения товара". Кроме того, по его словам, появились претензии по качеству товара, выставленные пост-фактум.Издание сообщило, что в пресс-службе ООН не ответили на его запрос и переадресовали его в ВПП. Также газета направила запрос в МИД и Минсельхоз РФ.

https://ria.ru/20240601/mid-1949862628.html

https://ria.ru/20240603/es-1950128321.html

россия

сирия

судан

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россия, сирия, судан, оон, рбк (медиагруппа), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика