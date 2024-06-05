Рейтинг@Mail.ru
СМИ: России ограничили доступ к продовольственной программе ООН - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 05.06.2024 (обновлено: 07:24 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/programma_oon-1950552451.html
СМИ: России ограничили доступ к продовольственной программе ООН
СМИ: России ограничили доступ к продовольственной программе ООН - РИА Новости, 05.06.2024
СМИ: России ограничили доступ к продовольственной программе ООН
Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, пишет РБК со ссылкой на одного... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:12
2024-06-05T07:24
россия
сирия
судан
оон
рбк (медиагруппа)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, пишет РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка.Как уточняется, ограничения касаются программы, в рамках которой продовольствие получают в виде гуманитарной помощи страны, оказавшиеся в бедственном положении. Россия выступала в качестве поставщика по этой программе последние два десятилетия.По словам источника издания, российские мука, подсолнечное масло, горох занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. В основном продовольствие из России принимали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии. Информацию про ограничения для российских поставщиков в допуске к тендерам на поставку продовольствия изданию подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик. Как сообщил газете руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air (крупнейший российский поставщик ВПП ООН) Дмитрий Сухов, российские поставщики сталкиваются прежде всего с ограничениями "по принципу страны происхождения товара". Кроме того, по его словам, появились претензии по качеству товара, выставленные пост-фактум.Издание сообщило, что в пресс-службе ООН не ответили на его запрос и переадресовали его в ВПП. Также газета направила запрос в МИД и Минсельхоз РФ.
https://ria.ru/20240601/mid-1949862628.html
https://ria.ru/20240603/es-1950128321.html
россия
сирия
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, судан, оон, рбк (медиагруппа), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Сирия, Судан, ООН, РБК (медиагруппа), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
СМИ: России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

РБК: компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, пишет РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка.
Как уточняется, ограничения касаются программы, в рамках которой продовольствие получают в виде гуманитарной помощи страны, оказавшиеся в бедственном положении. Россия выступала в качестве поставщика по этой программе последние два десятилетия.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна
1 июня, 12:43
По словам источника издания, российские мука, подсолнечное масло, горох занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. В основном продовольствие из России принимали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.
Информацию про ограничения для российских поставщиков в допуске к тендерам на поставку продовольствия изданию подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.
Как сообщил газете руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air (крупнейший российский поставщик ВПП ООН) Дмитрий Сухов, российские поставщики сталкиваются прежде всего с ограничениями "по принципу страны происхождения товара". Кроме того, по его словам, появились претензии по качеству товара, выставленные пост-фактум.
Издание сообщило, что в пресс-службе ООН не ответили на его запрос и переадресовали его в ВПП. Также газета направила запрос в МИД и Минсельхоз РФ.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Еврокомиссар объяснил, почему ЕС не наложил санкции на российский газ
3 июня, 11:55
 
РоссияСирияСуданООНРБК (медиагруппа)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала