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Опыт Турчака позволит решить задачи по развитию Алтая, считает Матвиенко - РИА Новости, 05.06.2024
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11:12 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/politika-1950600783.html
Опыт Турчака позволит решить задачи по развитию Алтая, считает Матвиенко
Опыт Турчака позволит решить задачи по развитию Алтая, считает Матвиенко - РИА Новости, 05.06.2024
Опыт Турчака позволит решить задачи по развитию Алтая, считает Матвиенко
Опыт Андрея Турчака в органах исполнительной и законодательной власти позволит ему решать задачи, поставленные президентом РФ по развитию Алтайского края,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:12
2024-06-05T11:12
политика
россия
республика алтай
алтайский край
андрей турчак
валентина матвиенко
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опыт Андрея Турчака в органах исполнительной и законодательной власти позволит ему решать задачи, поставленные президентом РФ по развитию Алтайского края, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенаторы на заседании в среду досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, ранее назначенного президентом РФ врио главы Республики Алтай. Турчак был удостоен Почетного знака Совета Федерации, сенаторы приветствовали его награждение аплодисментами стоя. "Опыт, который Андрей Анатольевич приобрел в органах исполнительной, законодательной власти, уверена, ему удастся решить задачи, поставленные президентом", - сказала Матвиенко. По ее словам, политик многое сделал для своего региона – Псковской области, принимал самое активное участие в спецоперации – неоднократно бывал на территории новых регионов, занимался организацией гуманитарной помощи. Спикер отметила, что Турчак внес большой вклад в развитие законодательной деятельности. Матвиенко также добавила, что Республика Алтай граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном, имеет значительный туристический потенциал. В ответ Турчак поблагодарил сенаторов за совместную работу: "Очень рассчитываю на вашу поддержку на новом месте службы". Он поблагодарил президента РФ за высокое доверие. "Работы непочатый край, работы не боюсь", - сказал он. "Вместе мы, большой командой, со всеми задачами, поставленными президентом, справимся. ...Честь имею", - сказал в заключение политик.
https://ria.ru/20240604/turchak-1950361701.html
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политика, россия, республика алтай, алтайский край, андрей турчак, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Республика Алтай, Алтайский край, Андрей Турчак, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Опыт Турчака позволит решить задачи по развитию Алтая, считает Матвиенко

Матвиенко: опыт Турчака позволит решить задачи на посту врио главы Алтая

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опыт Андрея Турчака в органах исполнительной и законодательной власти позволит ему решать задачи, поставленные президентом РФ по развитию Алтайского края, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенаторы на заседании в среду досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, ранее назначенного президентом РФ врио главы Республики Алтай.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Биография Андрея Турчака
4 июня, 13:46
Турчак был удостоен Почетного знака Совета Федерации, сенаторы приветствовали его награждение аплодисментами стоя.
"Опыт, который Андрей Анатольевич приобрел в органах исполнительной, законодательной власти, уверена, ему удастся решить задачи, поставленные президентом", - сказала Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала создать стимул для переезда специалистов в новые регионы
1 февраля, 14:58
По ее словам, политик многое сделал для своего региона – Псковской области, принимал самое активное участие в спецоперации – неоднократно бывал на территории новых регионов, занимался организацией гуманитарной помощи. Спикер отметила, что Турчак внес большой вклад в развитие законодательной деятельности.
Матвиенко также добавила, что Республика Алтай граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном, имеет значительный туристический потенциал.
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Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу
26 апреля, 12:28
В ответ Турчак поблагодарил сенаторов за совместную работу: "Очень рассчитываю на вашу поддержку на новом месте службы". Он поблагодарил президента РФ за высокое доверие.
"Работы непочатый край, работы не боюсь", - сказал он.
"Вместе мы, большой командой, со всеми задачами, поставленными президентом, справимся. ...Честь имею", - сказал в заключение политик.
Андрей Турчак выступает на заседании Совета Федерации РФ. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака
Вчера, 10:16
 
ПолитикаРоссияРеспублика АлтайАлтайский крайАндрей ТурчакВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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