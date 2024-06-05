https://ria.ru/20240605/politika-1950600783.html

Опыт Турчака позволит решить задачи по развитию Алтая, считает Матвиенко

Опыт Турчака позволит решить задачи по развитию Алтая, считает Матвиенко - РИА Новости, 05.06.2024

Опыт Турчака позволит решить задачи по развитию Алтая, считает Матвиенко

Опыт Андрея Турчака в органах исполнительной и законодательной власти позволит ему решать задачи, поставленные президентом РФ по развитию Алтайского края,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:12

2024-06-05T11:12

2024-06-05T11:12

политика

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андрей турчак

валентина матвиенко

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опыт Андрея Турчака в органах исполнительной и законодательной власти позволит ему решать задачи, поставленные президентом РФ по развитию Алтайского края, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенаторы на заседании в среду досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, ранее назначенного президентом РФ врио главы Республики Алтай. Турчак был удостоен Почетного знака Совета Федерации, сенаторы приветствовали его награждение аплодисментами стоя. "Опыт, который Андрей Анатольевич приобрел в органах исполнительной, законодательной власти, уверена, ему удастся решить задачи, поставленные президентом", - сказала Матвиенко. По ее словам, политик многое сделал для своего региона – Псковской области, принимал самое активное участие в спецоперации – неоднократно бывал на территории новых регионов, занимался организацией гуманитарной помощи. Спикер отметила, что Турчак внес большой вклад в развитие законодательной деятельности. Матвиенко также добавила, что Республика Алтай граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном, имеет значительный туристический потенциал. В ответ Турчак поблагодарил сенаторов за совместную работу: "Очень рассчитываю на вашу поддержку на новом месте службы". Он поблагодарил президента РФ за высокое доверие. "Работы непочатый край, работы не боюсь", - сказал он. "Вместе мы, большой командой, со всеми задачами, поставленными президентом, справимся. ...Честь имею", - сказал в заключение политик.

https://ria.ru/20240604/turchak-1950361701.html

https://ria.ru/20240201/matvienko-1924816141.html

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https://ria.ru/20240605/politika-1950581960.html

россия

республика алтай

алтайский край

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политика, россия, республика алтай, алтайский край, андрей турчак, валентина матвиенко, совет федерации рф