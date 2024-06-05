"РусФиш" построит в Карелии завод по производству рыбных кормов
Компания "РусФиш" построит в Карелии завод по производству рыбных кормов
Работа ПМЭФ-2024. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Компания "РусФиш" построит в Карелии завод по производству рыбных кормов, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщило управление пресс-службы главы республики.
"5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Карелии и компаний "РусФиш" подписано соглашение о сотрудничестве для реализации инвестпроекта, предполагающего строительство в Кондопоге завода по производству кормов для аквакультуры", - говорится в сообщении.
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Срок реализации проекта – 2023-2026 годы. Объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей, будет создано 89 новых рабочих мест. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию объектов первой очереди.
Предприятие будет производить корма для форели, лосося, сиговых и осетровых. Основным потребителем продукции завода станет предприятие "Инарктика", которая занимается разведением морской и пресноводной рыбы лососевых пород в Мурманской области и Карелии. Предприятие планирует получение статуса резидента территории опережающего развития "Кондопога".
"Строительство завода по производству кормов для аквакультуры на территории Кондопожского района – важный для республики инвестпроект в сфере импортозамещения. Правительство Карелии готово к сотрудничеству с компанией "РусФиш" и оказанию поддержки в реализации проекта", – отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Карелия входит в число лидеров в России по объемам выращивания аквакультуры, занимая третье место от общего объема (около 10% по стране) и первое место по объему выращивания аквакультурной форели (порядка 50% по стране). В результате санкционного давления со стороны недружественных государств предприятия аквакультуры столкнулись с трудностями поставок рыбных комбикормов, живой икры, которые приобретались преимущественно из-за рубежа. Теперь предприятия аквакультуры инвестируют в создание собственных производств рыбных кормов и комплексов по выращиванию рыбопосадочного материала и центров селекции в рыбоводстве.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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