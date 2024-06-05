https://ria.ru/20240605/pmef-1950732659.html

Участники делегации Афганистана прибыли на площадку ПМЭФ

Участники делегации Афганистана прибыли на площадку ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Участники делегации Афганистана прибыли на площадку ПМЭФ

Участники делегации Афганистана в среду прибыли на площадку Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в выставочном центре Экспофорум, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:49

2024-06-05T16:49

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Участники делегации Афганистана в среду прибыли на площадку Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в выставочном центре Экспофорум, сообщил РИА Новости один из участников делегации. Участники делегации в разговоре с корреспондентом РИА Новости подтвердили, что прибыли из Афганистана. "Да, Афганистан", - ответил на соответствующий вопрос один из членов делегации. На другие вопросы они пока отвечать не стали, предложив дождаться остальных представителей Афганистана. Ранее сообщалось, что делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html

https://ria.ru/20240529/mid-1949044013.html

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коммерческая недвижимость, афганистан, санкт-петербург, талибан, оон