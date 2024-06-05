https://ria.ru/20240605/pmef-1950732659.html
Участники делегации Афганистана прибыли на площадку ПМЭФ
Участники делегации Афганистана прибыли на площадку ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Участники делегации Афганистана прибыли на площадку ПМЭФ
Участники делегации Афганистана в среду прибыли на площадку Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в выставочном центре Экспофорум, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:49
2024-06-05T16:49
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Участники делегации Афганистана в среду прибыли на площадку Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в выставочном центре Экспофорум, сообщил РИА Новости один из участников делегации. Участники делегации в разговоре с корреспондентом РИА Новости подтвердили, что прибыли из Афганистана. "Да, Афганистан", - ответил на соответствующий вопрос один из членов делегации. На другие вопросы они пока отвечать не стали, предложив дождаться остальных представителей Афганистана. Ранее сообщалось, что делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html
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коммерческая недвижимость, афганистан, санкт-петербург, талибан, оон
ПМЭФ-2024, Коммерческая недвижимость, Афганистан, Санкт-Петербург, Талибан, ООН
Участники делегации Афганистана прибыли на площадку ПМЭФ
Участники делегации Афганистана прибыли на площадку ПМЭФ в Экспофоруме
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Участники делегации Афганистана в среду прибыли на площадку Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в выставочном центре Экспофорум, сообщил РИА Новости один из участников делегации.
Участники делегации в разговоре с корреспондентом РИА Новости подтвердили, что прибыли из Афганистана.
"Да, Афганистан", - ответил на соответствующий вопрос один из членов делегации. На другие вопросы они пока отвечать не стали, предложив дождаться остальных представителей Афганистана.
Ранее сообщалось, что делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург
для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.