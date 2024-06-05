https://ria.ru/20240605/pmef-1950705922.html
Министр торговли Египта отправляется на ПМЭФ
Министр торговли Египта отправляется на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Министр торговли Египта отправляется на ПМЭФ
Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир отправляется в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:30
2024-06-05T15:30
2024-06-05T15:30
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экономика
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КАИР, 5 июн - РИА Новости. Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир отправляется в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в заявлении министерства. Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости, что Самир возглавит делегацию Египта на ПМЭФ. Источник добавил, что в состав египетской делегации войдут представители ряда министерств и группа бизнесменов. "Министр торговли и промышленности отправляется в российский город Санкт-Петербург для участия в работе 27-го Петербургского международного экономического форума", - сообщается в заявлении министерства. Согласно заявлению, ожидается, что Самир в ходе ПМЭФ проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами и главами компаний, принимающих участие в форуме. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950688160.html
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экономика, египет, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, Египет, Санкт-Петербург
Министр торговли Египта отправляется на ПМЭФ
Глава Минторга Египта Самир отправляется в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ
КАИР, 5 июн - РИА Новости. Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир отправляется в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в заявлении министерства.
Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости, что Самир возглавит делегацию Египта на ПМЭФ. Источник добавил, что в состав египетской делегации войдут представители ряда министерств и группа бизнесменов.
"Министр торговли и промышленности отправляется в российский город Санкт-Петербург
для участия в работе 27-го Петербургского международного экономического форума", - сообщается в заявлении министерства.
Согласно заявлению, ожидается, что Самир в ходе ПМЭФ проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами и главами компаний, принимающих участие в форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.