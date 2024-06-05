https://ria.ru/20240605/pmef-1950592555.html

Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука

Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука - РИА Новости, 05.06.2024

Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука

Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:57

2024-06-05T11:57

2024-06-05T11:57

пмэф-2024

технологии

rutube

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры, передает корреспондент РИА Новости. Ноутбук на стенде Rutube показывает видео по запросу участников, найти необходимый ролик можно наступая на кнопки клавиатуры на полу. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, rutube