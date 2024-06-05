https://ria.ru/20240605/pmef-1950592555.html
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука - РИА Новости, 05.06.2024
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:57
2024-06-05T11:57
2024-06-05T11:57
пмэф-2024
технологии
rutube
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры, передает корреспондент РИА Новости. Ноутбук на стенде Rutube показывает видео по запросу участников, найти необходимый ролик можно наступая на кнопки клавиатуры на полу. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html
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технологии, rutube
ПМЭФ-2024, Технологии, Rutube
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен огромным ноутбуком с напольной клавиатурой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры, передает корреспондент РИА Новости.
Ноутбук на стенде Rutube показывает видео по запросу участников, найти необходимый ролик можно наступая на кнопки клавиатуры на полу.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.