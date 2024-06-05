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Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:57 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pmef-1950592555.html
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука - РИА Новости, 05.06.2024
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:57
2024-06-05T11:57
пмэф-2024
технологии
rutube
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры, передает корреспондент РИА Новости. Ноутбук на стенде Rutube показывает видео по запросу участников, найти необходимый ролик можно наступая на кнопки клавиатуры на полу. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html
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технологии, rutube
ПМЭФ-2024, Технологии, Rutube
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука

Стенд Rutube на ПМЭФ представлен огромным ноутбуком с напольной клавиатурой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд Rutube в виде огромного ноутбука на ПМЭФ-2024
Стенд Rutube в виде огромного ноутбука на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Стенд Rutube в виде огромного ноутбука на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры, передает корреспондент РИА Новости.
Ноутбук на стенде Rutube показывает видео по запросу участников, найти необходимый ролик можно наступая на кнопки клавиатуры на полу.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
4 июня, 22:44
 
ПМЭФ-2024ТехнологииRutube
 
 
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