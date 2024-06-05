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Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:29 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pmef-1950586005.html
Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ
Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ
Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов (под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Санкт-Петербург для... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:29
2024-06-05T10:29
пмэф-2024
россия
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
сергей лавров
оон
талибан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов (под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА Новости в афганском посольстве в Москве. "Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Накануне в МИД России опровергли сообщения о том, что талибы отказались ехать на ПМЭФ: делегацию возглавляет министр труда афганского правительства, его сопровождают несколько человек. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html
https://ria.ru/20240520/afganistan-1947289586.html
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html
россия
афганистан
кабул (город)
санкт-петербург
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россия, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, сергей лавров, оон, талибан, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Россия, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Сергей Лавров, ООН, Талибан, Санкт-Петербург
Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ

Делегация афганского правительства прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов (под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА Новости в афганском посольстве в Москве.
"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Представители политического совета движения Талибан** - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов
2 апреля, 13:40
Накануне в МИД России опровергли сообщения о том, что талибы отказались ехать на ПМЭФ: делегацию возглавляет министр труда афганского правительства, его сопровождают несколько человек.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан
20 мая, 20:45
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия намерена исключить "Талибан"* из списка террористов
27 мая, 15:21
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
ПМЭФ-2024РоссияАфганистанКабул (город)Мохаммад Хасан АхундСергей ЛавровООНТалибанСанкт-Петербург
 
 
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