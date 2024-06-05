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Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ

Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ

Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов (под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Санкт-Петербург для... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:29

2024-06-05T10:29

2024-06-05T10:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов (под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА Новости в афганском посольстве в Москве. "Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Накануне в МИД России опровергли сообщения о том, что талибы отказались ехать на ПМЭФ: делегацию возглавляет министр труда афганского правительства, его сопровождают несколько человек. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html

https://ria.ru/20240520/afganistan-1947289586.html

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html

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россия, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, сергей лавров, оон, талибан, санкт-петербург