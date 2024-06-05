Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:13 05.06.2024 (обновлено: 16:05 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950580879.html
На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей
На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей - РИА Новости, 05.06.2024
На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ), с ними ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:13
2024-06-05T16:05
пмэф-2024
москва
санкт-петербург
россия
владимир путин
ржд
экономика
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950717314_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_76b02a161d311e6ec5a1f5a1c8af4536.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ), с ними ознакомилось РИА Новости."Протяженность сети ВСМ — 4 671 километр", — говорится в презентации.Проекты представлены на стенде Москвы, в них приведены данные:Скорость движения по ВСМ — до 400 километров в час.РЖД в марте показали очередность реализации проектов. После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Владимир Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240415/poezda-1940181356.html
https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html
https://ria.ru/20240604/vsm-1950304936.html
москва
санкт-петербург
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950717314_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_d46d727148c3255356e3f6a10bf2c9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, россия, владимир путин, ржд, экономика, технологии, екатеринбург
ПМЭФ-2024, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, РЖД, Экономика, Технологии, Екатеринбург
На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей

На ПМЭФ показали детали всех планируемых к строительству ВСМ в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПроекты высокоскоростных магистралей на ПМЭФ-2024
Проекты высокоскоростных магистралей на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Проекты высокоскоростных магистралей на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ), с ними ознакомилось РИА Новости.
"Протяженность сети ВСМ — 4 671 километр", — говорится в презентации.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург
15 апреля, 15:47
Проекты представлены на стенде Москвы, в них приведены данные:
  • магистраль Москва — Санкт-Петербург (ВСМ-1), длина — 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут;
  • магистраль Москва — Екатеринбург (ВСМ-2 "Восток"), длина — 1 532 километра, время в пути — 6 часов 36 минут, потребуется 90 поездов;
  • магистраль Москва — Адлер (ВСМ-3 "Юг"), длина — 1 540 километров, время в пути — 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов;
  • магистраль Москва — Минск (ВСМ-4 "Союз"), длина — 715 километров, время в пути — три часа, потребуется 21 поезд;
  • магистраль Москва — Рязань (ВСМ-5), длина — 205 километров, время в пути — 65 минут, потребуется девять поездов.
Скорость движения по ВСМ — до 400 километров в час.
Железнодорожный вокзал в городе Тында - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
РЖД планируют построить Кодарский тоннель на БАМе к концу 2030 года
29 марта, 15:42

Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой станет магистраль между Москвой и Петербургом.

РЖД в марте показали очередность реализации проектов. После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Владимир Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Петербурге предложили построить две дополнительные остановки для ВСМ
4 июня, 04:04
 
ПМЭФ-2024МоскваСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинРЖДЭкономикаТехнологииЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала