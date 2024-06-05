https://ria.ru/20240605/pmef-1950580879.html

На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей

На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей - РИА Новости, 05.06.2024

На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ), с ними ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:13

2024-06-05T10:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ), с ними ознакомилось РИА Новости."Протяженность сети ВСМ — 4 671 километр", — говорится в презентации.Проекты представлены на стенде Москвы, в них приведены данные:Скорость движения по ВСМ — до 400 километров в час.РЖД в марте показали очередность реализации проектов. После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Владимир Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240415/poezda-1940181356.html

https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html

https://ria.ru/20240604/vsm-1950304936.html

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