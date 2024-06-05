На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей
На ПМЭФ показали детали всех планируемых к строительству ВСМ в России
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПроекты высокоскоростных магистралей на ПМЭФ-2024
Проекты высокоскоростных магистралей на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ), с ними ознакомилось РИА Новости.
"Протяженность сети ВСМ — 4 671 километр", — говорится в презентации.
Проекты представлены на стенде Москвы, в них приведены данные:
- магистраль Москва — Санкт-Петербург (ВСМ-1), длина — 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут;
- магистраль Москва — Екатеринбург (ВСМ-2 "Восток"), длина — 1 532 километра, время в пути — 6 часов 36 минут, потребуется 90 поездов;
- магистраль Москва — Адлер (ВСМ-3 "Юг"), длина — 1 540 километров, время в пути — 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов;
- магистраль Москва — Минск (ВСМ-4 "Союз"), длина — 715 километров, время в пути — три часа, потребуется 21 поезд;
- магистраль Москва — Рязань (ВСМ-5), длина — 205 километров, время в пути — 65 минут, потребуется девять поездов.
Скорость движения по ВСМ — до 400 километров в час.
Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой станет магистраль между Москвой и Петербургом.
РЖД в марте показали очередность реализации проектов. После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Владимир Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.