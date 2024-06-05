https://ria.ru/20240605/pmef-1950566020.html

"Россети" на ПМЭФ планируют заключить более 20 соглашений

"Россети" на ПМЭФ планируют заключить более 20 соглашений - РИА Новости, 05.06.2024

"Россети" на ПМЭФ планируют заключить более 20 соглашений

Делегация "Россетей" во главе с генеральным директором Андреем Рюминым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует встретиться РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:15

2024-06-05T09:15

2024-06-05T09:49

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китай

санкт-петербург

россети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Делегация "Россетей" во главе с генеральным директором Андреем Рюминым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует встретиться с партнерами из Китая и стран СНГ, главами субъектов РФ, а также заключить более 20 соглашений в области энергетического сотрудничества, сообщила компания. "Андрей Рюмин проведет серию рабочих встреч с главами регионов РФ, руководителями финансовых институтов, организаций-партнеров из РФ, Китая и стран СНГ", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что группа "Россети" собирается заключить более 20 соглашений, "связанных с обеспечением технологического суверенитета энергетики, наращиванием взаимодействия с отечественными поставщиками оборудования и ИТ-решений, расширением международного сотрудничества, подготовкой кадров". "Россети" также обеспечивают электроснабжение инфраструктуры ПМЭФ, включая его центральную площадку – конгрессно-выставочный центр "Экспофорум". Компания провела внеплановые проверки оборудования и 58 противоаварийных тренировок для отработки действий оперативного персонала. По данным "Россетей", в схеме резервного электроснабжения объектов площадки проведения форума задействовано семь дизель-генераторных установок и 30 источников бесперебойного питания. Кроме того, с 3 июня на площадке проведения ПМЭФ в "Экспофоруме" функционирует Ситуационно-аналитический центр ПМЭФ-2024, откуда ведется круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на объектах электроэнергетики Санкт-Петербурга, центральной площадке форума, объектах культурной программы и инфраструктуры, заключили в компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/peterburg-1950556863.html

https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html

https://ria.ru/20240605/pmef-1950560546.html

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экономика, китай, санкт-петербург, россети, снг