Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2024
Беглов: культурная программа в дни ПМЭФ включает более 40 событий
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Культурная программа в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает более 40 событий, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов.
"Мы сформировали ее совместно с Фондом "Росконгресс" из более чем 40 событий. По традиции в дни ПМЭФ каждый в Петербурге сможет найти себе досуг по душе", - сказал он.
Губернатор отметил, что вечером 5 июня участников форума в Михайловском театре ждет гала-концерт звезд оперы и балета с участием ведущих солистов Михайловского театра и приглашенных звезд мирового уровня.
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"6 июня, в день празднования 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, на Дворцовой площади – общедоступный музыкально-поэтический спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа". Проект нашей Капеллы и Театра имени Ленсовета соединит гениальные пушкинские строки с великой музыкой Чайковского.7 июня там же, на Дворцовой для всех петербуржцев и гостей города состоится концерт легендарного Вячеслава Бутусова", - рассказал Беглов.
По его словам, с 5 по 9 июня в ЦВЗ "Манеж" пройдет третья Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703". Число участников проекта выросло до 45, из них 14 галерей вместе с Inloco open storage (Дубай) будут представлены впервые. 8 июня в "Острове фортов" состоится фестиваль "Паруса Кронштадта", а в Парке 300-летия Санкт-Петербурга - 21-й петербургский рок-фестиваль "Окна Открой" с "Алисой", "Арией" и другими звездами.
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"Также с форумом совпали по срокам два крупных фестиваля, посвященных 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина. С 15 мая по 15 июня фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина" объединил 130 мероприятий во всех районах Петербурга с участием театров кинотеатров, музеев, библиотек и архивов. С 1 по 6 июня театр "Балтийский дом" устраивает фестиваль "Я памятник себе воздвиг нерукотворный". Спектакли напомнят об актуальности пушкинских сюжетов, покажут значимость литературного наследия для российского театра", - рассказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.