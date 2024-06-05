https://ria.ru/20240605/pmef-1950561964.html

Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2024

Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024

Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2024

Культурная программа в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает более 40 событий, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:57

2024-06-05T08:57

2024-06-05T08:57

пмэф-2024

санкт-петербург

дубай

александр беглов

вячеслав бутусов

михайловский театр

фонд "росконгресс"

манеж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Культурная программа в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает более 40 событий, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов. "Мы сформировали ее совместно с Фондом "Росконгресс" из более чем 40 событий. По традиции в дни ПМЭФ каждый в Петербурге сможет найти себе досуг по душе", - сказал он. Губернатор отметил, что вечером 5 июня участников форума в Михайловском театре ждет гала-концерт звезд оперы и балета с участием ведущих солистов Михайловского театра и приглашенных звезд мирового уровня. "6 июня, в день празднования 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, на Дворцовой площади – общедоступный музыкально-поэтический спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа". Проект нашей Капеллы и Театра имени Ленсовета соединит гениальные пушкинские строки с великой музыкой Чайковского.7 июня там же, на Дворцовой для всех петербуржцев и гостей города состоится концерт легендарного Вячеслава Бутусова", - рассказал Беглов. По его словам, с 5 по 9 июня в ЦВЗ "Манеж" пройдет третья Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703". Число участников проекта выросло до 45, из них 14 галерей вместе с Inloco open storage (Дубай) будут представлены впервые. 8 июня в "Острове фортов" состоится фестиваль "Паруса Кронштадта", а в Парке 300-летия Санкт-Петербурга - 21-й петербургский рок-фестиваль "Окна Открой" с "Алисой", "Арией" и другими звездами. "Также с форумом совпали по срокам два крупных фестиваля, посвященных 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина. С 15 мая по 15 июня фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина" объединил 130 мероприятий во всех районах Петербурга с участием театров кинотеатров, музеев, библиотек и архивов. С 1 по 6 июня театр "Балтийский дом" устраивает фестиваль "Я памятник себе воздвиг нерукотворный". Спектакли напомнят об актуальности пушкинских сюжетов, покажут значимость литературного наследия для российского театра", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html

https://ria.ru/20240603/pmef-1950182071.html

https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html

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дубай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, дубай, александр беглов, вячеслав бутусов, михайловский театр, фонд "росконгресс", манеж, культура