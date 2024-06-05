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В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр

В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр - РИА Новости, 05.06.2024

В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр

Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 5 июня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:43

2024-06-05T08:43

2024-06-05T08:55

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 5 июня, передает корреспондент РИА Новости. Посетителей по очереди проводят через рамки-металлодетекторы, а их сумки проверяют на специальной ленте с рентгеном. И хотя оборудовано десять таких точек проверки, очереди на вход со стороны Петербургского шоссе в каждую из них удлинились более, чем на 10 человек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Очереди на досмотр в нулевой день ПМЭФ Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ. 2024-06-05T08:43 true PT0M22S

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Дарья Буймова

санкт-петербург, общество