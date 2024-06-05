Рейтинг@Mail.ru
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
08:43 05.06.2024 (обновлено: 08:55 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950560546.html
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр - РИА Новости, 05.06.2024
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр
Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 5 июня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:43
2024-06-05T08:55
пмэф-2024
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950561092_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ddb22342ec58b4d5b672f1699a5547db.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 5 июня, передает корреспондент РИА Новости. Посетителей по очереди проводят через рамки-металлодетекторы, а их сумки проверяют на специальной ленте с рентгеном. И хотя оборудовано десять таких точек проверки, очереди на вход со стороны Петербургского шоссе в каждую из них удлинились более, чем на 10 человек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очереди на досмотр в нулевой день ПМЭФ
Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ.
2024-06-05T08:43
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950561092_120:0:1560:1080_1920x0_80_0_0_7fb74c89fb362a7b1fc9c6d9cd747fca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, общество
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Общество
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр

Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 5 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Посетителей по очереди проводят через рамки-металлодетекторы, а их сумки проверяют на специальной ленте с рентгеном. И хотя оборудовано десять таких точек проверки, очереди на вход со стороны Петербургского шоссе в каждую из них удлинились более, чем на 10 человек.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
4 июня, 22:44
 
ПМЭФ-2024Санкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала