https://ria.ru/20240605/pmef-1950560546.html
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр - РИА Новости, 05.06.2024
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр
Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 5 июня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:43
2024-06-05T08:43
2024-06-05T08:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 5 июня, передает корреспондент РИА Новости. Посетителей по очереди проводят через рамки-металлодетекторы, а их сумки проверяют на специальной ленте с рентгеном. И хотя оборудовано десять таких точек проверки, очереди на вход со стороны Петербургского шоссе в каждую из них удлинились более, чем на 10 человек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Очереди на досмотр в нулевой день ПМЭФ
Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ.
2024-06-05T08:43
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, общество
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Общество
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр
Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Очереди на досмотр собрались в Экспофоруме в нулевой день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 5 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Посетителей по очереди проводят через рамки-металлодетекторы, а их сумки проверяют на специальной ленте с рентгеном. И хотя оборудовано десять таких точек проверки, очереди на вход со стороны Петербургского шоссе в каждую из них удлинились более, чем на 10 человек.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.