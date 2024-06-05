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Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 05.06.2024

Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T03:11

2024-06-05T03:11

2024-06-05T03:11

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации и Межпарламентской ассамблее государств участников СНГ. В мае 1997 года ее одобрил президент России.Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран Содружества.Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций.В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ.В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания РФ при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором его является Министерство экономического развития РФ.Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован Организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (Оргкомитет ПМЭФ).Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курируются Фондом "Росконгресс" (до декабря 2015 года – Фонд "Петербургский международный экономический форум"). С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт- Петербурга, затем – на территории выставочного комплекса Петербурга "Ленэкспо". В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года. Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский. Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, налаживания кооперационных связей, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2023 году Петербургский международный экономический форум прошел 14-17 июня.Главная тема форума – "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".Основное внимание на форуме было уделено развитию деловых связей и расширению контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС, АСЕАН, Латинской Америки.Почетный статус страны-гостя принадлежал Объединенным Арабским Эмиратам, чью делегацию возглавил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.В Санкт-Петербург приехали также президенты Алжира, Армении и Южной Осетии, премьер-министр Кубы, а также более 150 высокопоставленных официальных лиц – руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств. Наиболее многочисленными стали делегации ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США.Главное событие форума – пленарное заседание – по традиции состоялось с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.Глава Российского государства уделил внимание вопросам экономики, специальной военной операции и агрессивным действиям Запада.В пленарном заседании форума также принял участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который в своем приветствии заявил, что мир столкнулся с новой необъявленной экономической войной, и призвал "не политизировать экономику". Президент Алжира поделился своим видением роли России в мире и на Африканском континенте. На форуме в рамках деловой программы, на отраслевых и тематических площадках состоялось свыше 200 мероприятий. В течение четырех дней более 1500 модераторов, экспертов и докладчиков, в том числе иностранных спикеров, выступили по вопросам социально-экономического развития, экологии, здравоохранения, транспорта, культуры и туризма, образования и науки.В работе форума приняли участие более шести тысяч представителей российского и иностранного бизнеса из более чем трех тысяч компаний из 75 стран и территорий.Мероприятия форума освещали четыре тысячи представителей СМИ из России и зарубежных стран.В рамках форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,860 триллиона рублей (включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний, в том числе два – с Италией и Испанией; учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).В тройку лидеров среди субъектов России по сумме заключенных соглашений вошли Ленинградская область (30 соглашений на сумму более 900 миллиардов рублей), Санкт-Петербург (более 50 соглашений на сумму 414 миллиардов рублей) и Краснодарский край (24 соглашения на сумму 331 миллиард рублей).Наибольшее количество соглашений подписано в сфере промышленности и строительства (206), социально-экономического развития регионов (185) и международного и межрегионального сотрудничества (85).В 2024 году Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня 2024 года. Главная тема форума – "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста".Султанат Оман выступит страной-гостем ПМЭФ-2024.Деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из четырех тематических треков: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство" и "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства".В программе — более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше 1000 модераторов и спикеров.Ожидается, что в работе форума примут участие более 12 тысяч человек из 128 стран и территорий.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пмэф, справки, россия, санкт-петербург, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, абдельмаджид теббун, снг, совет федерации рф