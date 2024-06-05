https://ria.ru/20240605/pistorius-1950730753.html

Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России

Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России - РИА Новости, 05.06.2024

Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России

Отвечая на вопрос депутатов бундестага, позволит ли Берлин поставляемое им оружие Киеву использовать на всей территории России, министр обороны ФРГ Борис... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:38

2024-06-05T16:38

2024-06-05T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

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йенс столтенберг

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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Отвечая на вопрос депутатов бундестага, позволит ли Берлин поставляемое им оружие Киеву использовать на всей территории России, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что речь идет о разрешении отражать атаки только в конкретном районе: позициях на российской территории близ Харьковской области. "Решение канцлера разрешить применение (поставляемого Берлином вооружения - ред.) ограничено определенными регионами Украины, что также ограничивает его применение для атак… поэтому, думаю, здесь нечего добавить", - сказал он, отвечая на вопрос депутата, позволит ли Германия использовать поставление ею оружие для Киева по всей территории России, или все же есть территориальные ограничения. Прямую трансляцию сессии вопрос и ответов между Писториусом и депутатами бундестага вел немецкий телеканал Phoenix. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Второго июня Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240605/vsu-1950635213.html

https://ria.ru/20240605/predlozhenie-1950718031.html

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