https://ria.ru/20240605/nauka-1950411065.html

Ученые доказали, что климат повлиял на христианизацию аборигенов Тундры

Ученые доказали, что климат повлиял на христианизацию аборигенов Тундры - РИА Новости, 05.06.2024

Ученые доказали, что климат повлиял на христианизацию аборигенов Тундры

Основную причину неудачи православной миссии среди коренных жителей Зауральской тундры в первой половине 19-го века установили в Тюменском государственном... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T03:00

2024-06-05T03:00

2024-06-05T03:00

наука

наука

университетская наука

север

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навигатор абитуриента

тюмень

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Основную причину неудачи православной миссии среди коренных жителей Зауральской тундры в первой половине 19-го века установили в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). По мнению автора исследования, главным фактором стало фазовое изменение климата региона, неблагоприятно отразившееся на традиционном хозяйственном укладе населения. Результаты представлены в издании "Российская история".Как сообщили в университете, миссионерская деятельность на крайнем севере Зауралья (Нижнее Приобье) началась в декабре 1828 года с указа Святейшего Синода "Об учреждении в Тобольской и Казанской епархиях миссионеров для обращения в православие иноверцев".Исполняя этот указ, архиепископ Евгений (Казанцев) инициировал в 1832 году Обдорскую православную миссию, оказавшуюся одной из самых неудачных попыток христианской проповеди в Зауральской тундре. Продолжалась она всего восемь месяцев, а крестились благодаря ей только 17 человек."Это, очевидно, стало следствием "чрезвычайного озлобления инородцев", в основе которого лежали, скорее всего, не духовные, а материальные причины. Насколько возможно отделить духовное от материального в традиционной культуре", – пояснил автор исследования, доцент кафедры истории Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Сергей Туров.Он отметил, что в последней трети 18-го века на севере Евразии стало заметно теплее, так как началась восходящая фаза Малого ледникового периода."Потепление не лучшим образом сказалось на кормовой базе оленеводства. В мягкую зиму часто случаются оттепели, чреватые гололедицами или образованием плотного наста: оленям стало сложнее добывать корм. В жаркую засушливую летнюю погоду плохо растет ягель, который к тому же истребляют ландшафтные пожары. На восстановление же ягельников в тундре уходят десятилетия", – рассказал Туров.Тундровый олень — основа местного хозяйства — слабо приспособлен к высоким летним температурам, уточнил специалист. В сухое жаркое лето в тундре много кровососущих насекомых, плохо проходит гон (брачный период у зверей). В результате возрастает смертность животных в зимние и весенние месяцы, рождается слабый приплод.В 1830—1840-х годах это к тому же сопровождалось практически непрерывными эпизоотиями (распространение заразной болезни среди одного или многих видов животных) сибирской язвы.По словам эксперта, обнищавшие обитатели тундры искали выход в миграциях и бандитизме, что приводило к межродовым и межэтническим столкновениям. Кризис жизненного уклада запустил актуализацию традиционных верований "в природу". Так что задача христианского просвещения аборигенов Севера чрезвычайно осложнилась. Губернатор края рекомендовал свернуть миссию.В середине 1840-х годов обстановка на Севере постепенно нормализовалась: природа и традиционная хозяйственная структура пришли в состояние равновесия в изменившемся климате. И в 1854 году Синод поддержал инициативу местного управления о возобновлении миссии в Обдорске, которая просуществовала вплоть до установления в регионе Советской власти и в целом действовала достаточно успешно.В университете отметили схожесть экологических проблем, которые возникли из-за потепления в Зауральской тундре 19-го века и современным ее состоянием."Заметные проблемы в тундре ЯНАО начались в 2013-2014 годах, когда аномальное тепло привело к гололедице ("ледяной год"), в результате нее пало около 100 000 оленей. С тех пор гололедицы приняли практически ежегодный характер. Падежи оленей учащаются, оленеводы жалуются на "тесноту" в тундре из-за сокращения маршрутов кочевок", – сообщил Туров.Он добавил, что в 2016 году впервые за многие годы в регионе возникла эпизоотия сибирской язвы, а в 2017 году началась мощная миграция диких оленей, которые уводили за собой домашних. С 2017 года отмечаются массовые нападения песцов на новорожденных телят, приводящие к потерям молодняка от 10 до 30 процентов.

https://ria.ru/20240220/putin-1928586630.html

https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html

https://ria.ru/20230704/nauka-1881906528.html

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наука, университетская наука, север, евразия, навигатор абитуриента, тюмень, россия, экология, тюменский государственный университет, тундра, религия