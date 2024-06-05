https://ria.ru/20240605/nauka-1950411065.html
Ученые доказали, что климат повлиял на христианизацию аборигенов Тундры
Ученые доказали, что климат повлиял на христианизацию аборигенов Тундры - РИА Новости, 05.06.2024
Ученые доказали, что климат повлиял на христианизацию аборигенов Тундры
Основную причину неудачи православной миссии среди коренных жителей Зауральской тундры в первой половине 19-го века установили в Тюменском государственном... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T03:00
2024-06-05T03:00
2024-06-05T03:00
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Основную причину неудачи православной миссии среди коренных жителей Зауральской тундры в первой половине 19-го века установили в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). По мнению автора исследования, главным фактором стало фазовое изменение климата региона, неблагоприятно отразившееся на традиционном хозяйственном укладе населения. Результаты представлены в издании "Российская история".Как сообщили в университете, миссионерская деятельность на крайнем севере Зауралья (Нижнее Приобье) началась в декабре 1828 года с указа Святейшего Синода "Об учреждении в Тобольской и Казанской епархиях миссионеров для обращения в православие иноверцев".Исполняя этот указ, архиепископ Евгений (Казанцев) инициировал в 1832 году Обдорскую православную миссию, оказавшуюся одной из самых неудачных попыток христианской проповеди в Зауральской тундре. Продолжалась она всего восемь месяцев, а крестились благодаря ей только 17 человек."Это, очевидно, стало следствием "чрезвычайного озлобления инородцев", в основе которого лежали, скорее всего, не духовные, а материальные причины. Насколько возможно отделить духовное от материального в традиционной культуре", – пояснил автор исследования, доцент кафедры истории Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Сергей Туров.Он отметил, что в последней трети 18-го века на севере Евразии стало заметно теплее, так как началась восходящая фаза Малого ледникового периода."Потепление не лучшим образом сказалось на кормовой базе оленеводства. В мягкую зиму часто случаются оттепели, чреватые гололедицами или образованием плотного наста: оленям стало сложнее добывать корм. В жаркую засушливую летнюю погоду плохо растет ягель, который к тому же истребляют ландшафтные пожары. На восстановление же ягельников в тундре уходят десятилетия", – рассказал Туров.Тундровый олень — основа местного хозяйства — слабо приспособлен к высоким летним температурам, уточнил специалист. В сухое жаркое лето в тундре много кровососущих насекомых, плохо проходит гон (брачный период у зверей). В результате возрастает смертность животных в зимние и весенние месяцы, рождается слабый приплод.В 1830—1840-х годах это к тому же сопровождалось практически непрерывными эпизоотиями (распространение заразной болезни среди одного или многих видов животных) сибирской язвы.По словам эксперта, обнищавшие обитатели тундры искали выход в миграциях и бандитизме, что приводило к межродовым и межэтническим столкновениям. Кризис жизненного уклада запустил актуализацию традиционных верований "в природу". Так что задача христианского просвещения аборигенов Севера чрезвычайно осложнилась. Губернатор края рекомендовал свернуть миссию.В середине 1840-х годов обстановка на Севере постепенно нормализовалась: природа и традиционная хозяйственная структура пришли в состояние равновесия в изменившемся климате. И в 1854 году Синод поддержал инициативу местного управления о возобновлении миссии в Обдорске, которая просуществовала вплоть до установления в регионе Советской власти и в целом действовала достаточно успешно.В университете отметили схожесть экологических проблем, которые возникли из-за потепления в Зауральской тундре 19-го века и современным ее состоянием."Заметные проблемы в тундре ЯНАО начались в 2013-2014 годах, когда аномальное тепло привело к гололедице ("ледяной год"), в результате нее пало около 100 000 оленей. С тех пор гололедицы приняли практически ежегодный характер. Падежи оленей учащаются, оленеводы жалуются на "тесноту" в тундре из-за сокращения маршрутов кочевок", – сообщил Туров.Он добавил, что в 2016 году впервые за многие годы в регионе возникла эпизоотия сибирской язвы, а в 2017 году началась мощная миграция диких оленей, которые уводили за собой домашних. С 2017 года отмечаются массовые нападения песцов на новорожденных телят, приводящие к потерям молодняка от 10 до 30 процентов.
https://ria.ru/20240220/putin-1928586630.html
https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html
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наука, университетская наука, север, евразия, навигатор абитуриента, тюмень, россия, экология, тюменский государственный университет, тундра, религия
Наука, Наука, Университетская наука, Север, Евразия, Навигатор абитуриента, Тюмень, Россия, Экология, Тюменский государственный университет, Тундра, Религия
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости.
Основную причину неудачи православной миссии среди коренных жителей Зауральской тундры в первой половине 19-го века установили в Тюменском государственном университете (ТюмГУ
). По мнению автора исследования, главным фактором стало фазовое изменение климата региона, неблагоприятно отразившееся на традиционном хозяйственном укладе населения. Результаты представлены
в издании "Российская история".
Как сообщили в университете, миссионерская деятельность на крайнем севере Зауралья (Нижнее Приобье) началась в декабре 1828 года с указа Святейшего Синода "Об учреждении в Тобольской и Казанской епархиях миссионеров для обращения в православие иноверцев".
Исполняя этот указ, архиепископ Евгений (Казанцев) инициировал в 1832 году Обдорскую православную миссию, оказавшуюся одной из самых неудачных попыток христианской проповеди в Зауральской тундре. Продолжалась она всего восемь месяцев, а крестились благодаря ей только 17 человек.
"Это, очевидно, стало следствием "чрезвычайного озлобления инородцев", в основе которого лежали, скорее всего, не духовные, а материальные причины. Насколько возможно отделить духовное от материального в традиционной культуре", – пояснил автор исследования, доцент кафедры истории Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Сергей Туров.
Он отметил, что в последней трети 18-го века на севере Евразии стало заметно теплее, так как началась восходящая фаза Малого ледникового периода.
«
"Потепление не лучшим образом сказалось на кормовой базе оленеводства. В мягкую зиму часто случаются оттепели, чреватые гололедицами или образованием плотного наста: оленям стало сложнее добывать корм. В жаркую засушливую летнюю погоду плохо растет ягель, который к тому же истребляют ландшафтные пожары. На восстановление же ягельников в тундре уходят десятилетия", – рассказал Туров.
Тундровый олень — основа местного хозяйства — слабо приспособлен к высоким летним температурам, уточнил специалист. В сухое жаркое лето в тундре много кровососущих насекомых, плохо проходит гон (брачный период у зверей). В результате возрастает смертность животных в зимние и весенние месяцы, рождается слабый приплод.
В 1830—1840-х годах это к тому же сопровождалось практически непрерывными эпизоотиями (распространение заразной болезни среди одного или многих видов животных) сибирской язвы.
По словам эксперта, обнищавшие обитатели тундры искали выход в миграциях и бандитизме, что приводило к межродовым и межэтническим столкновениям. Кризис жизненного уклада запустил актуализацию традиционных верований "в природу". Так что задача христианского просвещения аборигенов Севера чрезвычайно осложнилась. Губернатор края рекомендовал свернуть миссию.
В середине 1840-х годов обстановка на Севере постепенно нормализовалась: природа и традиционная хозяйственная структура пришли в состояние равновесия в изменившемся климате. И в 1854 году Синод поддержал инициативу местного управления о возобновлении миссии в Обдорске, которая просуществовала вплоть до установления в регионе Советской власти и в целом действовала достаточно успешно.
В университете отметили схожесть экологических проблем, которые возникли из-за потепления в Зауральской тундре 19-го века и современным ее состоянием.
"Заметные проблемы в тундре ЯНАО начались в 2013-2014 годах, когда аномальное тепло привело к гололедице ("ледяной год"), в результате нее пало около 100 000 оленей. С тех пор гололедицы приняли практически ежегодный характер. Падежи оленей учащаются, оленеводы жалуются на "тесноту" в тундре из-за сокращения маршрутов кочевок", – сообщил Туров.
Он добавил, что в 2016 году впервые за многие годы в регионе возникла эпизоотия сибирской язвы, а в 2017 году началась мощная миграция диких оленей, которые уводили за собой домашних. С 2017 года отмечаются массовые нападения песцов на новорожденных телят, приводящие к потерям молодняка от 10 до 30 процентов.