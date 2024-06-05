https://ria.ru/20240605/murmansk-1950754873.html
Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области
Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 05.06.2024
Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время встречи обсуждались вопросы развития региона, включая РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:38
2024-06-05T17:38
2024-06-05T19:11
россия
мурманская область
дмитрий медведев
андрей чибис
безопасность
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время встречи обсуждались вопросы развития региона, включая аспекты обеспечения безопасности РФ. "Хочу с вами обсудить некоторые проблемы, связанные с развитием Мурманской области, включая аспекты обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Медведев, отметив, что рад видеть губернатора "в добром здравии". Кадры встречи опубликованы на странице Медведева во "Вконтакте".
https://ria.ru/20240603/chibis-1950091138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманская область, дмитрий медведев, андрей чибис, безопасность, здоровье - общество
Россия, Мурманская область, Дмитрий Медведев, Андрей Чибис, Безопасность, Здоровье - Общество
Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области
Медведев встретился с Чибисом и обсудил вопросы развития Мурманской области