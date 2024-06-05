https://ria.ru/20240605/murmansk-1950754873.html

Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области

Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 05.06.2024

Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время встречи обсуждались вопросы развития региона, включая РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:38

2024-06-05T17:38

2024-06-05T19:11

россия

мурманская область

дмитрий медведев

андрей чибис

безопасность

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950782306_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_64f454f6f2627a6552241d515c089336.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время встречи обсуждались вопросы развития региона, включая аспекты обеспечения безопасности РФ. "Хочу с вами обсудить некоторые проблемы, связанные с развитием Мурманской области, включая аспекты обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Медведев, отметив, что рад видеть губернатора "в добром здравии". Кадры встречи опубликованы на странице Медведева во "Вконтакте".

https://ria.ru/20240603/chibis-1950091138.html

россия

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мурманская область, дмитрий медведев, андрей чибис, безопасность, здоровье - общество