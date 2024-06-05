Рейтинг@Mail.ru
Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 05.06.2024 (обновлено: 19:11 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/murmansk-1950754873.html
Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области
Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 05.06.2024
Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время встречи обсуждались вопросы развития региона, включая РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:38
2024-06-05T19:11
россия
мурманская область
дмитрий медведев
андрей чибис
безопасность
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950782306_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_64f454f6f2627a6552241d515c089336.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время встречи обсуждались вопросы развития региона, включая аспекты обеспечения безопасности РФ. "Хочу с вами обсудить некоторые проблемы, связанные с развитием Мурманской области, включая аспекты обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Медведев, отметив, что рад видеть губернатора "в добром здравии". Кадры встречи опубликованы на странице Медведева во "Вконтакте".
https://ria.ru/20240603/chibis-1950091138.html
россия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950782306_239:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_898ed9f5e1670b98ef904456963cab7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мурманская область, дмитрий медведев, андрей чибис, безопасность, здоровье - общество
Россия, Мурманская область, Дмитрий Медведев, Андрей Чибис, Безопасность, Здоровье - Общество
Медведев обсудил безопасность России с губернатором Мурманской области

Медведев встретился с Чибисом и обсудил вопросы развития Мурманской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 5 июня 2024
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 5 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время встречи обсуждались вопросы развития региона, включая аспекты обеспечения безопасности РФ.
"Хочу с вами обсудить некоторые проблемы, связанные с развитием Мурманской области, включая аспекты обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Медведев, отметив, что рад видеть губернатора "в добром здравии". Кадры встречи опубликованы на странице Медведева во "Вконтакте".
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Кадр видео
Мурманский губернатор показал шрам после ножевого ранения
3 июня, 09:09
 
РоссияМурманская областьДмитрий МедведевАндрей ЧибисБезопасностьЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала