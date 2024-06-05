https://ria.ru/20240605/modi-1950653726.html

Телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит, заявили в Кремле

Телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2024

Телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит, заявили в Кремле

Телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, который подал в отставку, пока не было, но он предстоит, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:12

2024-06-05T13:12

2024-06-05T13:18

владимир путин

нарендра моди

индия

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, который подал в отставку, пока не было, но он предстоит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока телефонного разговора не было. Он предстоит", - сказал Песков. Ранее о планах провести телефонный разговор сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.Согласно установленной процедуре, по итогам выборов в парламент премьер-министр и кабинет министров Индии должны подать в отставку, но исполняют свои обязанности до формирования нового правительства.По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.

https://ria.ru/20240605/indiya-1950527353.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, нарендра моди, индия, россия, дмитрий песков, политика