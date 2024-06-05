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Телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2024
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13:12 05.06.2024 (обновлено: 13:18 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/modi-1950653726.html
Телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит, заявили в Кремле
Телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2024
Телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит, заявили в Кремле
Телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, который подал в отставку, пока не было, но он предстоит, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:12
2024-06-05T13:18
владимир путин
нарендра моди
индия
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, который подал в отставку, пока не было, но он предстоит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока телефонного разговора не было. Он предстоит", - сказал Песков. Ранее о планах провести телефонный разговор сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.Согласно установленной процедуре, по итогам выборов в парламент премьер-министр и кабинет министров Индии должны подать в отставку, но исполняют свои обязанности до формирования нового правительства.По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
https://ria.ru/20240605/indiya-1950527353.html
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владимир путин, нарендра моди, индия, россия, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Нарендра Моди, Индия, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит, заявили в Кремле

Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, который подал в отставку, пока не было, но он предстоит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока телефонного разговора не было. Он предстоит", - сказал Песков. Ранее о планах провести телефонный разговор сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Согласно установленной процедуре, по итогам выборов в парламент премьер-министр и кабинет министров Индии должны подать в отставку, но исполняют свои обязанности до формирования нового правительства.
По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинНарендра МодиИндияРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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