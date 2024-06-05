Телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит, заявили в Кремле
Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Моди еще предстоит
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, который подал в отставку, пока не было, но он предстоит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока телефонного разговора не было. Он предстоит", - сказал Песков. Ранее о планах провести телефонный разговор сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Согласно установленной процедуре, по итогам выборов в парламент премьер-министр и кабинет министров Индии должны подать в отставку, но исполняют свои обязанности до формирования нового правительства.
По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.