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Фальков предложил ввести профильный ЕГЭ для педагогических направлений

Фальков предложил ввести профильный ЕГЭ для педагогических направлений - РИА Новости, 05.06.2024

Фальков предложил ввести профильный ЕГЭ для педагогических направлений

Для поступающих на педагогические направления со следующего года нужно закрепить в качестве обязательного экзамена ЕГЭ по профильным предметам, сообщил министр... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:18

2024-06-05T12:18

2024-06-05T12:26

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валерий фальков

владимир путин

совет федерации рф

московский авиационный институт

московский педагогический государственный университет

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Для поступающих на педагогические направления со следующего года нужно закрепить в качестве обязательного экзамена ЕГЭ по профильным предметам, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Хотелось бы сказать, что назрели изменения в системе ЕГЭ при приеме на программу высшего педагогического образования. Сегодня, к сожалению, педагогические вузы и факультеты, принимая абитуриентов на программы подготовки, например, учителей физики, химии, географии и других, могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам. Со следующего года надо закрепить в качестве обязательного экзамена для абитуриентов по профильным предметам", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Министр науки и высшего образования выступил в Совфеде в рамках "Правительственного часа", он рассказал о реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования. Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования, первыми в его запуске приняли участие шесть вузов, включая МАИ, МПГУ, МИСИС.

https://ria.ru/20240605/falkov-1950627135.html

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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, совет федерации рф, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, навигатор абитуриента