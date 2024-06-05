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Фальков предложил ввести профильный ЕГЭ для педагогических направлений
Фальков предложил ввести профильный ЕГЭ для педагогических направлений - РИА Новости, 05.06.2024
Фальков предложил ввести профильный ЕГЭ для педагогических направлений
Для поступающих на педагогические направления со следующего года нужно закрепить в качестве обязательного экзамена ЕГЭ по профильным предметам, сообщил министр... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:18
2024-06-05T12:18
2024-06-05T12:26
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Для поступающих на педагогические направления со следующего года нужно закрепить в качестве обязательного экзамена ЕГЭ по профильным предметам, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Хотелось бы сказать, что назрели изменения в системе ЕГЭ при приеме на программу высшего педагогического образования. Сегодня, к сожалению, педагогические вузы и факультеты, принимая абитуриентов на программы подготовки, например, учителей физики, химии, географии и других, могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам. Со следующего года надо закрепить в качестве обязательного экзамена для абитуриентов по профильным предметам", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Министр науки и высшего образования выступил в Совфеде в рамках "Правительственного часа", он рассказал о реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования. Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования, первыми в его запуске приняли участие шесть вузов, включая МАИ, МПГУ, МИСИС.
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, совет федерации рф, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, Навигатор абитуриента
Фальков предложил ввести профильный ЕГЭ для педагогических направлений
Фальков: поступающие в педвузы должны сдавать ЕГЭ по профильным предметам