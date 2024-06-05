https://ria.ru/20240605/mid-1950679104.html
Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства
Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства - РИА Новости, 05.06.2024
Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства
Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства в стране после того, как удалось открыть посольство РФ, заявил глава МИД республики Карамоко... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:13
2024-06-05T14:13
2024-06-05T14:13
россия
санкт-петербург
экваториальная гвинея
сергей лавров
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935729326_679:669:3131:2048_1920x0_80_0_0_e19a3e7f321aaee7eeb32b7fd7b896db.jpg
УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 5 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства в стране после того, как удалось открыть посольство РФ, заявил глава МИД республики Карамоко Жан Мари Траоре "Что касается работы российского посольства, то мы думаем, что в скором времени сможем также открыть российское консульство здесь, в Буркина-Фасо", - заявил Траоре на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил также, что отношения Буркина-Фасо с РФ развиваются в самых разных областях, в частности, в торгово-экономической, в сфере подготовки кадров, сотрудничества в области логистике. Доказательством быстрого развития отношений служит также участие делегации Буркина-Фасо в ПМЭФ, добавил он. Президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу 28 декабря 2023 года после тридцатилетнего перерыва.
https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950669993.html
россия
санкт-петербург
экваториальная гвинея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935729326_700:225:3131:2048_1920x0_80_0_0_9b16c9da545ffaef6c42307db5cead56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, экваториальная гвинея, сергей лавров, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Санкт-Петербург, Экваториальная Гвинея, Сергей Лавров, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства
Глава МИД Траоре: Буркина-Фасо рассчитывает открыть российское генконсульство