https://ria.ru/20240605/mid-1950679104.html

Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства

Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства - РИА Новости, 05.06.2024

Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства

Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства в стране после того, как удалось открыть посольство РФ, заявил глава МИД республики Карамоко... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:13

2024-06-05T14:13

2024-06-05T14:13

россия

санкт-петербург

экваториальная гвинея

сергей лавров

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935729326_679:669:3131:2048_1920x0_80_0_0_e19a3e7f321aaee7eeb32b7fd7b896db.jpg

УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 5 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо рассчитывает на открытие российского генконсульства в стране после того, как удалось открыть посольство РФ, заявил глава МИД республики Карамоко Жан Мари Траоре "Что касается работы российского посольства, то мы думаем, что в скором времени сможем также открыть российское консульство здесь, в Буркина-Фасо", - заявил Траоре на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил также, что отношения Буркина-Фасо с РФ развиваются в самых разных областях, в частности, в торгово-экономической, в сфере подготовки кадров, сотрудничества в области логистике. Доказательством быстрого развития отношений служит также участие делегации Буркина-Фасо в ПМЭФ, добавил он. Президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года на пленарном заседании второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения. Россия возобновила работу посольства в Уагадугу 28 декабря 2023 года после тридцатилетнего перерыва.

https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html

https://ria.ru/20240605/lavrov-1950669993.html

россия

санкт-петербург

экваториальная гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, экваториальная гвинея, сергей лавров, владимир путин, михаил мишустин