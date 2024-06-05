https://ria.ru/20240605/marochko-1950554194.html

Марочко рассказал о проблемах ВСУ с маскировкой на Купянском направлении

Марочко рассказал о проблемах ВСУ с маскировкой на Купянском направлении - РИА Новости, 05.06.2024

Марочко рассказал о проблемах ВСУ с маскировкой на Купянском направлении

На Купянском направлении у украинских силовиков возникли ощутимые проблемы при попытках скрыть военную технику и личный состав, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:35

2024-06-05T07:35

2024-06-05T07:35

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. На Купянском направлении у украинских силовиков возникли ощутимые проблемы при попытках скрыть военную технику и личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки ВС РФ был нанесен ряд точных ударов по скоплениям ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), а также ПВД (пунктам временной дислокации - ред.) украинских подразделений в районе населенного пункта Купянск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинское командование постоянно проводит передислокацию техники и меняет расквартирование военнослужащих, однако это никак не влияет на обнаружение ВС РФ военных целей. Более того, был поражен ряд объектов, где украинские войска находились менее суток. Во вторник в МО РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области.

https://ria.ru/20240605/marochko-1950552281.html

https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html

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в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины