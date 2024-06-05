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Марочко рассказал о проблемах ВСУ с маскировкой на Купянском направлении - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/marochko-1950554194.html
Марочко рассказал о проблемах ВСУ с маскировкой на Купянском направлении
Марочко рассказал о проблемах ВСУ с маскировкой на Купянском направлении - РИА Новости, 05.06.2024
Марочко рассказал о проблемах ВСУ с маскировкой на Купянском направлении
На Купянском направлении у украинских силовиков возникли ощутимые проблемы при попытках скрыть военную технику и личный состав, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:35
2024-06-05T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. На Купянском направлении у украинских силовиков возникли ощутимые проблемы при попытках скрыть военную технику и личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки ВС РФ был нанесен ряд точных ударов по скоплениям ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), а также ПВД (пунктам временной дислокации - ред.) украинских подразделений в районе населенного пункта Купянск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинское командование постоянно проводит передислокацию техники и меняет расквартирование военнослужащих, однако это никак не влияет на обнаружение ВС РФ военных целей. Более того, был поражен ряд объектов, где украинские войска находились менее суток. Во вторник в МО РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области.
https://ria.ru/20240605/marochko-1950552281.html
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в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о проблемах ВСУ с маскировкой на Купянском направлении

Марочко: на Купянском направлении у ВСУ возникли проблемы с маскировкой техники

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. На Купянском направлении у украинских силовиков возникли ощутимые проблемы при попытках скрыть военную технику и личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшие сутки ВС РФ был нанесен ряд точных ударов по скоплениям ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), а также ПВД (пунктам временной дислокации - ред.) украинских подразделений в районе населенного пункта Купянск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО, сообщил Марочко
Вчера, 07:09
Эксперт уточнил, что украинское командование постоянно проводит передислокацию техники и меняет расквартирование военнослужащих, однако это никак не влияет на обнаружение ВС РФ военных целей. Более того, был поражен ряд объектов, где украинские войска находились менее суток.
Во вторник в МО РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области.
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31 мая, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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