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ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО, сообщил Марочко - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 05.06.2024 (обновлено: 07:33 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/marochko-1950552281.html
ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО, сообщил Марочко
ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО, сообщил Марочко - РИА Новости, 05.06.2024
ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО, сообщил Марочко
ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним, а также обслуживающий установки персонал, который на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:09
2024-06-05T07:33
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
луганская народная республика
виталий ганчев
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним, а также обслуживающий установки персонал, который на украинском языке не говорит, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "По полученным данным, в Харьковскую область украинским подразделениям, выполняющим задачи на этом направлении, поступила партия пусковых установок M270 MLRS (в количестве 12 единиц) на гусеничной базе американской платформы Bradley. Вместе с техникой прибыл БК (точное количество не известно, но не менее трех комплектов на одну единицу техники), а также обслуживающий персонал", - заявил он. Эксперт также отметил, что прибывшие военнослужащие, которые обслуживают системы РСЗО, не говорят на украинском языке, а для коммуникаций используют ломаный русский язык. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В минувшую субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться. На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
https://ria.ru/20240522/svo-1947638137.html
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html
харьковская область
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харьковская область, россия, луганская народная республика, виталий ганчев, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Виталий Ганчев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 пусковых установок M270 MLRS

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним, а также обслуживающий установки персонал, который на украинском языке не говорит, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"По полученным данным, в Харьковскую область украинским подразделениям, выполняющим задачи на этом направлении, поступила партия пусковых установок M270 MLRS (в количестве 12 единиц) на гусеничной базе американской платформы Bradley. Вместе с техникой прибыл БК (точное количество не известно, но не менее трех комплектов на одну единицу техники), а также обслуживающий персонал", - заявил он.
Украинская самоходная гаубица в Волчанском районе Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску
22 мая, 13:09
Эксперт также отметил, что прибывшие военнослужащие, которые обслуживают системы РСЗО, не говорят на украинском языке, а для коммуникаций используют ломаный русский язык.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В минувшую субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВиталий ГанчевАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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