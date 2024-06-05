https://ria.ru/20240605/marochko-1950552281.html

ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО, сообщил Марочко

ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО, сообщил Марочко - РИА Новости, 05.06.2024

ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО, сообщил Марочко

ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним, а также обслуживающий установки персонал, который на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:09

2024-06-05T07:09

2024-06-05T07:33

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

луганская народная республика

виталий ганчев

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним, а также обслуживающий установки персонал, который на украинском языке не говорит, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "По полученным данным, в Харьковскую область украинским подразделениям, выполняющим задачи на этом направлении, поступила партия пусковых установок M270 MLRS (в количестве 12 единиц) на гусеничной базе американской платформы Bradley. Вместе с техникой прибыл БК (точное количество не известно, но не менее трех комплектов на одну единицу техники), а также обслуживающий персонал", - заявил он. Эксперт также отметил, что прибывшие военнослужащие, которые обслуживают системы РСЗО, не говорят на украинском языке, а для коммуникаций используют ломаный русский язык. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В минувшую субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться. На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

https://ria.ru/20240522/svo-1947638137.html

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

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харьковская область, россия, луганская народная республика, виталий ганчев, андрей марочко, вооруженные силы украины