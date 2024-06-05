https://ria.ru/20240605/kitay-1950552047.html
Наказание. В Раде забили тревогу из-за реакции Китая на дерзость Зеленского
Наказание. В Раде забили тревогу из-за реакции Китая на дерзость Зеленского - РИА Новости, 05.06.2024
Наказание. В Раде забили тревогу из-за реакции Китая на дерзость Зеленского
Хамство Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Украине, заявил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в интервью... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:06
2024-06-05T07:06
2024-06-05T07:06
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владимир арьев
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Хамство Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Украине, заявил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе.Ранее Зеленский заявил, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие.Арьев назвал причинами подобного поведения Зеленского его "звездную болезнь" и окружение, которое не дает ему "мыслить трезво". Он отметил, что с Китаем не нужно разговаривать "хамским тоном"."Но если Китай видит, что лидер Украины не вполне адекватен, то, конечно, это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с КНР относительно любых вариантов сотрудничества", — предупредил он.Как считает Арьев, Китай привык действовать достаточно активно "в плане наказаний"."Ну вот они намекнули, что может быть сейчас таким наказанием для Украины", — заявил депутат, имея в виду, вероятно, слова представителя китайского МИД о том, что Пекин остается крупнейшим торговым партнером Киева.По словам Арьева, "терпение уже лопается", что видно по подготовке к саммиту в Швейцарии, на который Киев возлагает много надежд.Как ранее сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии. Также она отмечала, что участие отдельных стран в саммите не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня.Как сообщала газета Financial Times, офис Зеленского поручил украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за их отсутствие на саммите.
https://ria.ru/20240602/konferentsiya-1950032087.html
https://ria.ru/20240604/kitay-1950399848.html
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, китай, украина, швейцария, владимир зеленский, владимир арьев, верховная рада украины
В мире, Китай, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Владимир Арьев, Верховная Рада Украины
Наказание. В Раде забили тревогу из-за реакции Китая на дерзость Зеленского
Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес КНР может дорого обойтись Украине
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Хамство Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Украине, заявил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе.
Ранее Зеленский заявил, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии
, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие.
Арьев назвал причинами подобного поведения Зеленского его "звездную болезнь" и окружение, которое не дает ему "мыслить трезво". Он отметил, что с Китаем не нужно разговаривать "хамским тоном".
"Но если Китай видит, что лидер Украины не вполне адекватен, то, конечно, это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с КНР относительно любых вариантов сотрудничества", — предупредил он.
Как считает Арьев, Китай привык действовать достаточно активно "в плане наказаний".
"Ну вот они намекнули, что может быть сейчас таким наказанием для Украины", — заявил депутат, имея в виду, вероятно, слова представителя китайского МИД о том, что Пекин остается крупнейшим торговым партнером Киева.
По словам Арьева, "терпение уже лопается", что видно по подготовке к саммиту в Швейцарии, на который Киев возлагает много надежд.
Как ранее сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии. Также она отмечала, что участие отдельных стран в саммите не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня.
Как сообщала газета Financial Times, офис Зеленского поручил украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена
и председателя КНР Си Цзиньпина
за их отсутствие на саммите.