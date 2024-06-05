https://ria.ru/20240605/kitay-1950543450.html
В Киеве испугались ответа Китая на хамство Зеленского
В Киеве испугались ответа Китая на хамство Зеленского - РИА Новости, 05.06.2024
В Киеве испугались ответа Китая на хамство Зеленского
Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес КНР, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T03:26
2024-06-05T03:26
2024-06-05T03:26
в мире
китай
украина
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владимир зеленский
юрий луценко
джо байден
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес КНР, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Эспрессо".Ранее Зеленский заявил, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие."Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов", — предупредил Луценко.Как заявил экс-министр, Китай на сегодняшний день является, помимо США, "вторым полюсом" в мире."Зеленский умудрился накидать громких, обидных фраз и одному, и другому полюсу — перед тем, как собрать конференцию, куда он хочет привлечь всех, в том числе сателлитов этих двух супердержав", — констатировал он.Как ранее сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.До этого Зеленский раскритиковал президента США Джо Байдена из-за его отсутствия на конференции, заявив, что это не будет "сильным решением". Штаты на мероприятии будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Как сообщала газета Financial Times, офис Зеленского поручил украинским чиновникам критиковать Байдена и Си Цзиньпина за их отсутствие на саммите.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
https://ria.ru/20240604/nyt-1950317982.html
https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950154325.html
https://ria.ru/20240602/konferentsiya-1950032087.html
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в мире, китай, украина, швейцария, владимир зеленский, юрий луценко, джо байден
В мире, Китай, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Юрий Луценко, Джо Байден
В Киеве испугались ответа Китая на хамство Зеленского
Луценко: Китай может заблокировать экспорт на Украину из-за слов Зеленского
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес КНР, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Эспрессо".
Ранее Зеленский заявил, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии
, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие.
"Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов", — предупредил Луценко.
Как заявил экс-министр, Китай на сегодняшний день является, помимо США
, "вторым полюсом" в мире.
"Зеленский умудрился накидать громких, обидных фраз и одному, и другому полюсу — перед тем, как собрать конференцию, куда он хочет привлечь всех, в том числе сателлитов этих двух супердержав", — констатировал он.
Как ранее сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.
До этого Зеленский раскритиковал президента США Джо Байдена
из-за его отсутствия на конференции, заявив, что это не будет "сильным решением". Штаты на мероприятии будут представлять вице-президент Камала Харрис
и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
.
Как сообщала газета Financial Times, офис Зеленского поручил украинским чиновникам критиковать Байдена и Си Цзиньпина
за их отсутствие на саммите.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия
приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".