https://ria.ru/20240605/ii-1950648255.html

Все обращения клиентов ВТБ до конца года будут обрабатываться с участием ИИ

Все обращения клиентов ВТБ до конца года будут обрабатываться с участием ИИ - РИА Новости, 05.06.2024

Все обращения клиентов ВТБ до конца года будут обрабатываться с участием ИИ

Искусственный интеллект помогает обрабатывать запросы клиентов ВТБ, уже около 70% обращений робот разрешает без участия оператора, а до конца года все обращения РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:58

2024-06-05T12:58

2024-06-05T12:58

пмэф-2024

технологии

россия

санкт-петербург

втб (банк)

ии

искусственный интеллект (ии)

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/66/1555376680_0:353:3013:2047_1920x0_80_0_0_7c171dfe18e51952af56568326fcd360.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект помогает обрабатывать запросы клиентов ВТБ, уже около 70% обращений робот разрешает без участия оператора, а до конца года все обращения будут обрабатываться с участием ИИ, сообщает пресс-служба банка. В голосовых помощниках контактного центра, как при телефонном звонке, так и при обращении в банк через умную колонку Алиса, инструменты ИИ уже внедрены и используются с конца 2023 года. Благодаря внедрению ИИ робот лучше понимает естественную речь, определяет контекст и извлекает максимум информации из запроса — не переспрашивает и экономит время клиента. В самых востребованных сценариях, на которые приходится примерно половина всех запросов, клиенту больше не нужно предоставлять информацию, которая уже есть у банка. Чат-бот способен повышать финансовую грамотность пользователей. Он умеет не только рассказывать о продуктах и услугах банка, но и объяснять, как работают финансовые инструменты и как пользоваться сервисами ВТБ. Тем самым чат-бот с ИИ облегчает доступ клиентов к информации и банковским услугам. За последние три года доля обращений в чат-бот выросла с 7 до 50%. В этом году число обращений к чат-боту сравнялось с числом звонков в контакт-центр, и сейчас составляет около 3 миллионов запросов в месяц. "Число клиентов, которые регулярно пользуются банковской розницей в России, постоянно растет и уже насчитывает десятки миллионов человек, которым требуются сотни миллионов консультаций в режиме 24/7. Человеческие ресурсы с точки зрения таких объемов здесь явно уступают возможностям искусственного интеллекта. Наша задача – давать клиентам быстрые и точные ответы на вопросы в автоматическом режиме, чтобы они даже не чувствовали разницы между разговором с роботом и живым человеком. Для этого мы стремимся максимально использовать потенциал больших данных и искусственный интеллект" заявил в рамках ПМЭФ старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов. Он добавил, что клиенты все чаще стали обращаться за консультациями именно в чат-бот: число запросов в этом канале коммуникации с банком выросло в семь раз за последние три года. "Применение искусственного интеллекта в этом востребованном канале позволит повысить качество клиентского опыта", — отметил Чугунов. ПМЭФ проходит в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240418/opros-1940778546.html

https://ria.ru/20240227/intellekt-1929739067.html

https://ria.ru/20231212/vtb-1915369445.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, санкт-петербург, втб (банк), ии, искусственный интеллект (ии), пмэф