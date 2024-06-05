https://ria.ru/20240605/ii-1950648255.html
Все обращения клиентов ВТБ до конца года будут обрабатываться с участием ИИ
Все обращения клиентов ВТБ до конца года будут обрабатываться с участием ИИ - РИА Новости, 05.06.2024
Все обращения клиентов ВТБ до конца года будут обрабатываться с участием ИИ
Искусственный интеллект помогает обрабатывать запросы клиентов ВТБ, уже около 70% обращений робот разрешает без участия оператора, а до конца года все обращения РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:58
2024-06-05T12:58
2024-06-05T12:58
пмэф-2024
технологии
россия
санкт-петербург
втб (банк)
ии
искусственный интеллект (ии)
пмэф
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект помогает обрабатывать запросы клиентов ВТБ, уже около 70% обращений робот разрешает без участия оператора, а до конца года все обращения будут обрабатываться с участием ИИ, сообщает пресс-служба банка. В голосовых помощниках контактного центра, как при телефонном звонке, так и при обращении в банк через умную колонку Алиса, инструменты ИИ уже внедрены и используются с конца 2023 года. Благодаря внедрению ИИ робот лучше понимает естественную речь, определяет контекст и извлекает максимум информации из запроса — не переспрашивает и экономит время клиента. В самых востребованных сценариях, на которые приходится примерно половина всех запросов, клиенту больше не нужно предоставлять информацию, которая уже есть у банка. Чат-бот способен повышать финансовую грамотность пользователей. Он умеет не только рассказывать о продуктах и услугах банка, но и объяснять, как работают финансовые инструменты и как пользоваться сервисами ВТБ. Тем самым чат-бот с ИИ облегчает доступ клиентов к информации и банковским услугам. За последние три года доля обращений в чат-бот выросла с 7 до 50%. В этом году число обращений к чат-боту сравнялось с числом звонков в контакт-центр, и сейчас составляет около 3 миллионов запросов в месяц. "Число клиентов, которые регулярно пользуются банковской розницей в России, постоянно растет и уже насчитывает десятки миллионов человек, которым требуются сотни миллионов консультаций в режиме 24/7. Человеческие ресурсы с точки зрения таких объемов здесь явно уступают возможностям искусственного интеллекта. Наша задача – давать клиентам быстрые и точные ответы на вопросы в автоматическом режиме, чтобы они даже не чувствовали разницы между разговором с роботом и живым человеком. Для этого мы стремимся максимально использовать потенциал больших данных и искусственный интеллект" заявил в рамках ПМЭФ старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов. Он добавил, что клиенты все чаще стали обращаться за консультациями именно в чат-бот: число запросов в этом канале коммуникации с банком выросло в семь раз за последние три года. "Применение искусственного интеллекта в этом востребованном канале позволит повысить качество клиентского опыта", — отметил Чугунов. ПМЭФ проходит в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240418/opros-1940778546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, санкт-петербург, втб (банк), ии, искусственный интеллект (ии), пмэф
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, ВТБ (банк), ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), ПМЭФ
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект помогает обрабатывать запросы клиентов ВТБ, уже около 70% обращений робот разрешает без участия оператора, а до конца года все обращения будут обрабатываться с участием ИИ, сообщает пресс-служба банка.
В голосовых помощниках контактного центра, как при телефонном звонке, так и при обращении в банк через умную колонку Алиса, инструменты ИИ уже внедрены и используются с конца 2023 года.
Благодаря внедрению ИИ робот лучше понимает естественную речь, определяет контекст и извлекает максимум информации из запроса — не переспрашивает и экономит время клиента. В самых востребованных сценариях, на которые приходится примерно половина всех запросов, клиенту больше не нужно предоставлять информацию, которая уже есть у банка.
Чат-бот способен повышать финансовую грамотность пользователей. Он умеет не только рассказывать о продуктах и услугах банка, но и объяснять, как работают финансовые инструменты и как пользоваться сервисами ВТБ. Тем самым чат-бот с ИИ облегчает доступ клиентов к информации и банковским услугам.
За последние три года доля обращений в чат-бот выросла с 7 до 50%. В этом году число обращений к чат-боту сравнялось с числом звонков в контакт-центр, и сейчас составляет около 3 миллионов запросов в месяц.
"Число клиентов, которые регулярно пользуются банковской розницей в России
, постоянно растет и уже насчитывает десятки миллионов человек, которым требуются сотни миллионов консультаций в режиме 24/7. Человеческие ресурсы с точки зрения таких объемов здесь явно уступают возможностям искусственного интеллекта. Наша задача – давать клиентам быстрые и точные ответы на вопросы в автоматическом режиме, чтобы они даже не чувствовали разницы между разговором с роботом и живым человеком. Для этого мы стремимся максимально использовать потенциал больших данных и искусственный интеллект" заявил в рамках ПМЭФ старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов.
Он добавил, что клиенты все чаще стали обращаться за консультациями именно в чат-бот: число запросов в этом канале коммуникации с банком выросло в семь раз за последние три года.
"Применение искусственного интеллекта в этом востребованном канале позволит повысить качество клиентского опыта", — отметил Чугунов.
ПМЭФ проходит в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге
с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.