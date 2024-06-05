Рейтинг@Mail.ru
Киев не добился своего, ударив по Каховской ГЭС год назад, заявил сенатор - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ges-1950693351.html
Киев не добился своего, ударив по Каховской ГЭС год назад, заявил сенатор
Киев не добился своего, ударив по Каховской ГЭС год назад, заявил сенатор - РИА Новости, 05.06.2024
Киев не добился своего, ударив по Каховской ГЭС год назад, заявил сенатор
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что ударом в июне прошлого года по Каховской ГЭС украинские войска получили эффект, обратный... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:54
2024-06-05T14:54
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
совет федерации рф
разрушение каховской гэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877141695_0:125:2733:1662_1920x0_80_0_0_10a23bf545e64d3f444258150656795c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что ударом в июне прошлого года по Каховской ГЭС украинские войска получили эффект, обратный ожидаемому, – местное население еще больше сплотилось вокруг России. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Разрушением Каховской ГЭС ВСУ получили эффект, обратный ожидаемому. Местное население еще больше сплотилось вокруг России. Все регионы большой российской семьи пришли на помощь Херсонской область, не оставив людей один на один с бедой, которую принесли региону киевские террористы", - сказал Кастюкевич. По его словам, Каховскую ГЭС создавали в советское время люди разных возрастов, национальностей и религий, но объединенные одной целью. "Она была рукотворным символом дружбы, мира, согласия и взаимовыручки большой страны. Именно это единение всегда так раздражало коллективный Запад и пугало Америку. Именно это единение украинцев заставили ненавидеть. А почему? Да потому что в этом наша самая большая сила. Наша сильная большая страна состоит из людей, которые какими бы разными ни были, веками живут в мире и согласии, уважении и доверии. Но даже разрушив Каховскую ГЭС, они никогда не смогут разрушить то, что составляет часть нашего национального, культурно-исторического кода. ДНК российского человека соткан из этих составляющих", - сказал сенатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html
https://ria.ru/20240419/pomosch-1940819536.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877141695_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_5cd4f1eff329a96c272604449a964a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, херсонская область , игорь кастюкевич, вооруженные силы украины, совет федерации рф, разрушение каховской гэс, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Киев не добился своего, ударив по Каховской ГЭС год назад, заявил сенатор

Сенатор: ударом по Каховской ГЭС Украина лишь сплотила людей вокруг России

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Июнь 2023 года
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Июнь 2023 года - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Июнь 2023 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что ударом в июне прошлого года по Каховской ГЭС украинские войска получили эффект, обратный ожидаемому, – местное население еще больше сплотилось вокруг России.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
Обстановка в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
19 мая, 09:34
"Разрушением Каховской ГЭС ВСУ получили эффект, обратный ожидаемому. Местное население еще больше сплотилось вокруг России. Все регионы большой российской семьи пришли на помощь Херсонской область, не оставив людей один на один с бедой, которую принесли региону киевские террористы", - сказал Кастюкевич.
По его словам, Каховскую ГЭС создавали в советское время люди разных возрастов, национальностей и религий, но объединенные одной целью. "Она была рукотворным символом дружбы, мира, согласия и взаимовыручки большой страны. Именно это единение всегда так раздражало коллективный Запад и пугало Америку. Именно это единение украинцев заставили ненавидеть. А почему? Да потому что в этом наша самая большая сила. Наша сильная большая страна состоит из людей, которые какими бы разными ни были, веками живут в мире и согласии, уважении и доверии. Но даже разрушив Каховскую ГЭС, они никогда не смогут разрушить то, что составляет часть нашего национального, культурно-исторического кода. ДНК российского человека соткан из этих составляющих", - сказал сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Студенты и преподаватели Генического строительного колледжа - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
"Началось ранним утром". Что пережили в Херсонской области
19 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияХерсонская областьИгорь КастюкевичВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала