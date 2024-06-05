https://ria.ru/20240605/ges-1950693351.html

Киев не добился своего, ударив по Каховской ГЭС год назад, заявил сенатор

Киев не добился своего, ударив по Каховской ГЭС год назад, заявил сенатор - РИА Новости, 05.06.2024

Киев не добился своего, ударив по Каховской ГЭС год назад, заявил сенатор

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что ударом в июне прошлого года по Каховской ГЭС украинские войска получили эффект, обратный... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:54

2024-06-05T14:54

2024-06-05T14:54

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

совет федерации рф

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что ударом в июне прошлого года по Каховской ГЭС украинские войска получили эффект, обратный ожидаемому, – местное население еще больше сплотилось вокруг России. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Разрушением Каховской ГЭС ВСУ получили эффект, обратный ожидаемому. Местное население еще больше сплотилось вокруг России. Все регионы большой российской семьи пришли на помощь Херсонской область, не оставив людей один на один с бедой, которую принесли региону киевские террористы", - сказал Кастюкевич. По его словам, Каховскую ГЭС создавали в советское время люди разных возрастов, национальностей и религий, но объединенные одной целью. "Она была рукотворным символом дружбы, мира, согласия и взаимовыручки большой страны. Именно это единение всегда так раздражало коллективный Запад и пугало Америку. Именно это единение украинцев заставили ненавидеть. А почему? Да потому что в этом наша самая большая сила. Наша сильная большая страна состоит из людей, которые какими бы разными ни были, веками живут в мире и согласии, уважении и доверии. Но даже разрушив Каховскую ГЭС, они никогда не смогут разрушить то, что составляет часть нашего национального, культурно-исторического кода. ДНК российского человека соткан из этих составляющих", - сказал сенатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html

https://ria.ru/20240419/pomosch-1940819536.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, херсонская область , игорь кастюкевич, вооруженные силы украины, совет федерации рф, разрушение каховской гэс, каховская гэс