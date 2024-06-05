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Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле - РИА Новости, 05.06.2024
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18:20 05.06.2024 (обновлено: 18:40 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/fitso-1950769941.html
Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле
Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле - РИА Новости, 05.06.2024
Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение, вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:20
2024-06-05T18:40
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
словакия
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение, вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля."Если все пойдет по плану, постепенно вернуться к работе я мог бы на рубеже июня-июля", - сказал Фицо в ходе первого после совершенного на него в середине мая покушения видеообращения.Он добавил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
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роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, словакия
Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Словакия
Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле

Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему покушение на него

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение, вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля.
"Если все пойдет по плану, постепенно вернуться к работе я мог бы на рубеже июня-июля", - сказал Фицо в ходе первого после совершенного на него в середине мая покушения видеообращения.
Он добавил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Покушение на Роберта Фицо открывает европейский ящик Пандоры
15 мая, 20:50
 
Роберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии ФицоВ миреСловакия
 
 
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