https://ria.ru/20240605/fitso-1950769941.html

Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле

Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле - РИА Новости, 05.06.2024

Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение, вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:20

2024-06-05T18:20

2024-06-05T18:40

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

в мире

словакия

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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение, вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля."Если все пойдет по плану, постепенно вернуться к работе я мог бы на рубеже июня-июля", - сказал Фицо в ходе первого после совершенного на него в середине мая покушения видеообращения.Он добавил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, словакия