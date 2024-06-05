https://ria.ru/20240605/fitso-1950769941.html
Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле
Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле - РИА Новости, 05.06.2024
Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение, вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:20
2024-06-05T18:20
2024-06-05T18:40
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
словакия
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение, вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля."Если все пойдет по плану, постепенно вернуться к работе я мог бы на рубеже июня-июля", - сказал Фицо в ходе первого после совершенного на него в середине мая покушения видеообращения.Он добавил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, словакия
Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Словакия
Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле
Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему покушение на него
БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение, вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля.
"Если все пойдет по плану, постепенно вернуться к работе я мог бы на рубеже июня-июля", - сказал Фицо в ходе первого после совершенного на него в середине мая покушения видеообращения.
Он добавил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него.