https://ria.ru/20240605/evroparlament-1950783399.html

Усиление правых депутатов может изменить будущее Европарламента, пишут СМИ

Усиление правых депутатов может изменить будущее Европарламента, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024

Усиление правых депутатов может изменить будущее Европарламента, пишут СМИ

Прогнозируемый рост числа депутатов крайне правых взглядов и евроскептиков в Европарламенте по итогам выборов 6-9 июня может сказаться на политике этого органа, РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:12

2024-06-05T19:12

2024-06-05T19:12

в мире

франция

германия

украина

урсула фон дер ляйен

европарламент

европейская народная партия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838526830_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_cffbeb78efdfaf81272b22d4b185427e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Прогнозируемый рост числа депутатов крайне правых взглядов и евроскептиков в Европарламенте по итогам выборов 6-9 июня может сказаться на политике этого органа, оказав влияние на миграционные и экологические вопросы, а также по вмешательству во внутреннюю политику европейских стран, говорится в аналитической статье на сайте бельгийского государственного телеканала RTBF. Сейчас крайне правые политики, националисты и евроскептики представлены в парламенте во фракциях "Идентичность и демократия" и "Европейские консерваторы и реформисты". Вместе они составляют порядка 20%. В будущем составе они могут достигнуть порядка 25%, что будет выше показателя крупнейшей фракции - правоцентристской Европейской народной партии, выдвинувшей действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на второй срок. При голосовании по ряду вопросов фракции крайне правых в Европарламенте смогут рассчитывать и на своих единомышленников-депутатов, не входящих официально в какие-либо общеевропейские политические объединения. Однако объединившись, отмечается в статье, эти силы смогут "приблизиться или даже обогнать первую фракцию в ЕП – Европейскую народную партию". "Усиление этих политических фракций может оказать влияние на европейскую повестку в вопросах дальнейшего ужесточения миграционной политики, ослабления интереса к вопросам климата и экологии, консерватизма в вопросах общественного характера", - говорится в статье. Кроме того, эти силы будут стремиться ограничить полномочия ЕС, которые касаются суверенитета государств-членов. Также, как ожидается, Европарламент в меньшей степени будет вмешиваться в вопросы внутренней политики государств-членов, связанных с соблюдением европейских норм демократии и верховенства права. Однако ее авторы указывают и на разногласия в лагере правых, например, в вопросе помощи Украине - между правыми в Италии, Франции и Германии. При этом в материале RTBF напоминают, что ранее коалиция Европейской народной партии с умеренными левыми и либералами позволяла продвигать в ЕП нужные Брюсселю решения. Голосование на выборах в Европарламент пройдет в период с 6 по 9 июня в каждой из 27 стран ЕС. На избирательные участки приглашаются более 370 миллионов граждан ЕС, которым предстоит избрать 720 депутатов. Самое большое представительство в ЕП будет у таких крупных стран, как Германия (96) и Франция (81), всего по шесть депутатов смогут избрать Люксембург, Кипр и Мальта.

https://ria.ru/20240605/bogila-1950548782.html

https://ria.ru/20240605/le-pen-1950777369.html

https://ria.ru/20240106/evroparlament-1919961886.html

франция

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, германия, украина, урсула фон дер ляйен, европарламент, европейская народная партия, евросоюз