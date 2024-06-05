Усиление правых депутатов может изменить будущее Европарламента, пишут СМИ
RTBF: рост числа правых депутатов ЕП может повлиять на миграционную политику
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Прогнозируемый рост числа депутатов крайне правых взглядов и евроскептиков в Европарламенте по итогам выборов 6-9 июня может сказаться на политике этого органа, оказав влияние на миграционные и экологические вопросы, а также по вмешательству во внутреннюю политику европейских стран, говорится в аналитической статье на сайте бельгийского государственного телеканала RTBF.
Сейчас крайне правые политики, националисты и евроскептики представлены в парламенте во фракциях "Идентичность и демократия" и "Европейские консерваторы и реформисты". Вместе они составляют порядка 20%. В будущем составе они могут достигнуть порядка 25%, что будет выше показателя крупнейшей фракции - правоцентристской Европейской народной партии, выдвинувшей действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на второй срок. При голосовании по ряду вопросов фракции крайне правых в Европарламенте смогут рассчитывать и на своих единомышленников-депутатов, не входящих официально в какие-либо общеевропейские политические объединения. Однако объединившись, отмечается в статье, эти силы смогут "приблизиться или даже обогнать первую фракцию в ЕП – Европейскую народную партию".
"Усиление этих политических фракций может оказать влияние на европейскую повестку в вопросах дальнейшего ужесточения миграционной политики, ослабления интереса к вопросам климата и экологии, консерватизма в вопросах общественного характера", - говорится в статье.
Кроме того, эти силы будут стремиться ограничить полномочия ЕС, которые касаются суверенитета государств-членов. Также, как ожидается, Европарламент в меньшей степени будет вмешиваться в вопросы внутренней политики государств-членов, связанных с соблюдением европейских норм демократии и верховенства права.
Однако ее авторы указывают и на разногласия в лагере правых, например, в вопросе помощи Украине - между правыми в Италии, Франции и Германии. При этом в материале RTBF напоминают, что ранее коалиция Европейской народной партии с умеренными левыми и либералами позволяла продвигать в ЕП нужные Брюсселю решения.
Голосование на выборах в Европарламент пройдет в период с 6 по 9 июня в каждой из 27 стран ЕС. На избирательные участки приглашаются более 370 миллионов граждан ЕС, которым предстоит избрать 720 депутатов. Самое большое представительство в ЕП будет у таких крупных стран, как Германия (96) и Франция (81), всего по шесть депутатов смогут избрать Люксембург, Кипр и Мальта.