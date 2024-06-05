https://ria.ru/20240605/evropa-1950444317.html

Терпение на исходе. Украинских беженцев в Европе ждут непростые времена

Терпение на исходе. Украинских беженцев в Европе ждут непростые времена - РИА Новости, 05.06.2024

Терпение на исходе. Украинских беженцев в Европе ждут непростые времена

Там, где два года назад охотно принимали гостей с Украины, теперь осложняют им жизнь, выдвигают все больше требований. О том, как и почему изменилась позиция... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:00

2024-06-05T08:00

2024-06-05T08:08

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европарламент

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Там, где два года назад охотно принимали гостей с Украины, теперь осложняют им жизнь, выдвигают все больше требований. О том, как и почему изменилась позиция стран ЕС, — в материале РИА Новости.Индивидуальный подходМеханизм временной защиты для беженцев с Украины ввели в марте 2022-го. Общеевропейская директива предоставляла переселенцам права по пребыванию, трудоустройству, получению медпомощи. Ее приняли и государства, не входящие в ЕС, но принадлежащие Шенгенской зоне, например Норвегия.Позднее программу продлили до весны 2025-го. Однако она оставляет за национальными правительствами широкие полномочия. И этим пользуются.Так, на днях стало известно, что уже упомянутая Норвегия намерена сделать миграционный поток "более управляемым". Там за два с лишним года более 77 тысяч украинцев подали заявки на "коллективную защиту".Вид на жительство давали без индивидуальной оценки обстоятельств просителя. На украинцев, которые на момент начала конфликта проживали в других странах, программа не распространяется. Однако в порядке исключения им также разрешали обосноваться в Норвегии.Сейчас таких обяжут покинуть страну. Это порядка тысячи человек. Займутся и уклонистами. Призыв на военную службу и перспектива участия в боевых действиях "не являются основаниями для предоставления убежища", отметили в норвежском Министерстве юстиции.Сомнительный пряникВ Германии тоже вспомнили об уклонистах. Так, глава МВД немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрман считает, что необходимо прекратить выплату базового пособия (400-500 евро в месяц) находящимся в ФРГ украинцам, избегающим призыва в ВСУ."Мы хотим поддержать Украину изо всех сил, но нельзя в это же время, если можно так выразиться, платить премии тем, кто уклоняется от воинской службы", — отметил он.В других странах сочетают кнут и пряник. Чехия с июня запускает пилотный проект по поддержке украинцев, готовых вернуться на родину. Министерство внутренних дел готово оплатить всем желающим билеты на автобус, а больным — переезд в машине скорой помощи.Пока выделили бюджет на 400 человек и 30 пациентов, нуждающихся в санитарном транспорте. Если появится спрос, финансирование продолжат. В Чехии сейчас — порядка 340 тысяч украинцев.В свою очередь, ирландский департамент интеграции сообщил, что скоро закроется "значительное количество" центров, предоставляющих жилье беженцам с Украины. В частности, 170 обитателям отеля Lough Allen в графстве Литрим дали две недели на переезд.В декабре правительство согласовало сокращение еженедельного пособия: 38,8 евро на взрослого и 29,8 евро на ребенка вместо 220. Это помогло: поток беженцев уменьшился с 70 человек в день (в среднем) до 30.Непростой выборПольские парламентарии с апреля активно обсуждали законопроект об изменении условий поддержки переселенцев. В мае документ приняли в сенате.В результате с 1 июля отменяется единовременная выплата в 300 злотых (порядка семи тысяч рублей). Кроме того, прекращается программа "40+", мотивировавшая поляков размещать у себя приезжих в обмен на 40 злотых в сутки за человека. "Финансирование поддержки в виде проживания и питания для беженцев с Украины, находящихся в особо сложной ситуации, возможно только на основании подписанного договора с соответствующим воеводой или органом местного самоуправления", — уточняется в документе.Молдавия, столкнувшаяся, как и Польша, из-за близости к Украине с мощным миграционным потоком, еще в январе предупредила о закрытии до конца года более половины центров временного содержания. Переселенцев побуждают искать альтернативы: трудоустраиваться, арендовать жилье и так далее. Пока это особого эффекта не дает. В Германии, например, работают лишь порядка 20 процентов беженцев. Остальных устраивает система поддержки, которая в ФРГ самая щедрая и менее забюрократизированная, чем в других странах.Проблема, указывают европейские аналитики, — во "временном характере" директивы ЕС. Люди не спешат обосновываться в приютивших их государствах, отправлять детей в школы, оформляться на постоянную работу. Ведь если программу помощи в 2025-м не продлят, придется возвращаться на родину.Ситуация для украинцев может еще больше осложниться после выборов в Европарламент 6-9 июня. Согласно опросам, правые движения — а у них идея всемерной поддержки Украины зачастую непопулярна — имеют хорошие шансы укрепить позиции. Тогда у евроскептиков появится больше рычагов влияния на миграционную политику ЕС не в пользу беженцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, норвегия, германия, евросоюз, европарламент