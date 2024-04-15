https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html

Как раньше — не будет. Украинских беженцев в Европе загнали в жесткие рамки

Как раньше — не будет. Украинских беженцев в Европе загнали в жесткие рамки - РИА Новости, 15.04.2024

Как раньше — не будет. Украинских беженцев в Европе загнали в жесткие рамки

Миграционный кризис подтачивает экономику стран ЕС. Уже летом украинские беженцы в Европе могут столкнуться с серьезными трудностями. Государства, принимающие... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:02

польша

германия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_285b84dbb92a9703e38037fb8ec6a794.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Миграционный кризис подтачивает экономику стран ЕС. Уже летом украинские беженцы в Европе могут столкнуться с серьезными трудностями. Государства, принимающие на себя основной поток переселенцев, рассматривают варианты сокращения их поддержки. О новом европейском курсе и его причинах — в материале РИА Новости.Летние нововведенияПравительство Польши разработало законопроект, регламентирующий помощь украинцам. Условия ужесточаются.В частности, с 1 июля отменят единовременную выплату в 300 злотых (порядка семи тысяч рублей). Свернут и программу "40+", стимулирующую поляков размещать у себя переселенцев. За каждого владелец домохозяйства в течение 120 дней получает 40 злотых в сутки — на питание и компенсацию возросших расходов на коммуналку.Предусмотрели плату за фото для оформления PESEL (национального идентификационного номера), проживание и питание в центрах для беженцев.Другие, не связанные непосредственно с денежными тратами льготы сохранят. Например, упрощенную процедуру постановки на биржу труда, продление виз и разрешений на пребывание в стране, временное использование помещений для коллективного проживания.Законопроект собираются рассмотреть в конце апреля. Могут внести изменения, но понятно, что от основного правительство не откажется. Речь идет о сохранении собственных средств. Как пишет Rzeczpospolita, решение кабмина продиктовано очень большими расходами. В частности, Силезское воеводство оценило их в 190 миллионов злотых в месяц (на 115 тысяч беженцев). Из них на ежедневные выплаты по 40 злотых на человека приходится порядка 160 миллионов.Статистика против переселенцевРанее сообщали, что временную защиту украинских беженцев в Польше продлят до 4 марта 2025-го. Но не только желание сэкономить движет правительством. Есть и другие важные факторы.Законопроект направлен на то, чтобы помощь для беженцев использовали строго по назначению, указывает заместитель главы МВД Мацей Душчик. Об этом же говорится и в пояснительной записке к документу. Единовременное пособие ввели для обеспечения переселенцев предметами первой необходимости — средствами гигиены, базовой одеждой и обувью."У беженцев тогда часто не было при себе элементарных повседневных вещей. Сейчас это утратило актуальность", — отмечают авторы законопроекта.Меняется и отношение окружающих к гостям. Согласно недавнему опросу варшавского Центра исследования общественного мнения (CBOS), лишь 61% поляков считают, что надо продолжать принимать беженцев с Украины. Причем "определенно, да" ответили только 17%, остальные склоняются к варианту "вероятно". А вот категорически против — 31%. В марте 2022-го показатели были совсем иные: за помощь переселенцам тогда выступали 94% респондентов все того же CBOS.Еще один тревожный сигнал — рост преступности. По данным главного управления полиции, число правонарушений со стороны иностранцев за 2023-й (первый год, целиком прожитый с беженцами) увеличилось на 2400 по сравнению с 2022-м. Всего обвинения предъявлены 17 278 приезжим. Чаще всего из-за масштабов миграции преступления совершали украинцы (более половины обвиняемых иностранцев). На втором и третьем месте — грузины и белорусы (2714 и 1030 человек соответственно).Нет стимула для работыПольша приняла 956 тысяч украинцев. Больше — только Россия и Германия.В Чехии, Великобритании и Испании вместе взятых — меньше, а они в рейтинге следующие. Пристальное внимание поляков к проблеме вполне понятно. В ФРГ тоже звучат голоса против чрезмерной поддержки украинцев.Так, в январе сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) Ларс Клингбайль заявил, что необходимо ускорить процесс депортации беженцев, не желающих работать. Либо же они должны быстрее и активнее включаться в трудовую деятельность, осваивать язык и так далее.В Германии, принявшей более 1,1 миллиона украинцев, работают менее 20%. Этому способствуют большие льготы. И выплаты: 563 евро в месяц на человека, супругам — по 506 на каждого, пособие на детей — 357-471 в зависимости от возраста. Государство также берет на себя расходы на медицинское страхование и проживание. Отдельные средства выделяют на покупку предметов домашнего обихода и школьных принадлежностей.Это беспокоит немцев. А помимо денег, беженцы имеют право на продуктовые наборы из так называемых фудбанков. Украинцы, как утверждают очевидцы, получая продукты, иногда просто выкидывают их. Волонтеры указывают: эта еда могла бы пригодиться тем, кто действительно в ней нуждается. Но все отправляется в мусорный бак, поскольку пособия позволяют беженцам ходить в супермаркеты.В Берлине не спешат пересматривать условия. Однако после отмены льгот Польшей не исключено, что часть беженцев попытается переместиться в более щедрую Германию. И тогда властям все же придется принимать меры, чтобы избежать острых вопросов от населения.

польша

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, германия, украина