Как раньше — не будет. Украинских беженцев в Европе загнали в жесткие рамки
Польша и Германия думают над сокращением мер поддержки беженцев с Украины
© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Миграционный кризис подтачивает экономику стран ЕС. Уже летом украинские беженцы в Европе могут столкнуться с серьезными трудностями. Государства, принимающие на себя основной поток переселенцев, рассматривают варианты сокращения их поддержки. О новом европейском курсе и его причинах — в материале РИА Новости.
Летние нововведения
Правительство Польши разработало законопроект, регламентирующий помощь украинцам. Условия ужесточаются.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
В частности, с 1 июля отменят единовременную выплату в 300 злотых (порядка семи тысяч рублей). Свернут и программу "40+", стимулирующую поляков размещать у себя переселенцев. За каждого владелец домохозяйства в течение 120 дней получает 40 злотых в сутки — на питание и компенсацию возросших расходов на коммуналку.
Предусмотрели плату за фото для оформления PESEL (национального идентификационного номера), проживание и питание в центрах для беженцев.
Другие, не связанные непосредственно с денежными тратами льготы сохранят. Например, упрощенную процедуру постановки на биржу труда, продление виз и разрешений на пребывание в стране, временное использование помещений для коллективного проживания.
Законопроект собираются рассмотреть в конце апреля. Могут внести изменения, но понятно, что от основного правительство не откажется. Речь идет о сохранении собственных средств. Как пишет Rzeczpospolita, решение кабмина продиктовано очень большими расходами. В частности, Силезское воеводство оценило их в 190 миллионов злотых в месяц (на 115 тысяч беженцев). Из них на ежедневные выплаты по 40 злотых на человека приходится порядка 160 миллионов.
Статистика против переселенцев
Ранее сообщали, что временную защиту украинских беженцев в Польше продлят до 4 марта 2025-го. Но не только желание сэкономить движет правительством. Есть и другие важные факторы.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Законопроект направлен на то, чтобы помощь для беженцев использовали строго по назначению, указывает заместитель главы МВД Мацей Душчик. Об этом же говорится и в пояснительной записке к документу. Единовременное пособие ввели для обеспечения переселенцев предметами первой необходимости — средствами гигиены, базовой одеждой и обувью.
"У беженцев тогда часто не было при себе элементарных повседневных вещей. Сейчас это утратило актуальность", — отмечают авторы законопроекта.
Меняется и отношение окружающих к гостям. Согласно недавнему опросу варшавского Центра исследования общественного мнения (CBOS), лишь 61% поляков считают, что надо продолжать принимать беженцев с Украины. Причем "определенно, да" ответили только 17%, остальные склоняются к варианту "вероятно". А вот категорически против — 31%. В марте 2022-го показатели были совсем иные: за помощь переселенцам тогда выступали 94% респондентов все того же CBOS.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Польши на КПП "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе держат плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов
Жители Польши на КПП "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе держат плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов
Еще один тревожный сигнал — рост преступности. По данным главного управления полиции, число правонарушений со стороны иностранцев за 2023-й (первый год, целиком прожитый с беженцами) увеличилось на 2400 по сравнению с 2022-м. Всего обвинения предъявлены 17 278 приезжим. Чаще всего из-за масштабов миграции преступления совершали украинцы (более половины обвиняемых иностранцев). На втором и третьем месте — грузины и белорусы (2714 и 1030 человек соответственно).
Нет стимула для работы
Польша приняла 956 тысяч украинцев. Больше — только Россия и Германия.
В Чехии, Великобритании и Испании вместе взятых — меньше, а они в рейтинге следующие. Пристальное внимание поляков к проблеме вполне понятно. В ФРГ тоже звучат голоса против чрезмерной поддержки украинцев.
Так, в январе сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) Ларс Клингбайль заявил, что необходимо ускорить процесс депортации беженцев, не желающих работать. Либо же они должны быстрее и активнее включаться в трудовую деятельность, осваивать язык и так далее.
© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Медыка"
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Медыка"
В Германии, принявшей более 1,1 миллиона украинцев, работают менее 20%. Этому способствуют большие льготы. И выплаты: 563 евро в месяц на человека, супругам — по 506 на каждого, пособие на детей — 357-471 в зависимости от возраста. Государство также берет на себя расходы на медицинское страхование и проживание. Отдельные средства выделяют на покупку предметов домашнего обихода и школьных принадлежностей.
Это беспокоит немцев. А помимо денег, беженцы имеют право на продуктовые наборы из так называемых фудбанков. Украинцы, как утверждают очевидцы, получая продукты, иногда просто выкидывают их. Волонтеры указывают: эта еда могла бы пригодиться тем, кто действительно в ней нуждается. Но все отправляется в мусорный бак, поскольку пособия позволяют беженцам ходить в супермаркеты.
В Берлине не спешат пересматривать условия. Однако после отмены льгот Польшей не исключено, что часть беженцев попытается переместиться в более щедрую Германию. И тогда властям все же придется принимать меры, чтобы избежать острых вопросов от населения.