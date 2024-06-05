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В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2024
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20:10 05.06.2024
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В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ
В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2024
В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила в Telegram-канале о намерении поднять вопрос о массовых нарушения прав школьников при сдаче ЕГЭ на РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:10
2024-06-05T20:10
общество
москва
россия
татьяна москалькова
ольга тимофеева (депутат гд)
ольга ярославская
госдума рф
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила в Telegram-канале о намерении поднять вопрос о массовых нарушения прав школьников при сдаче ЕГЭ на выступлении в Госдуме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой 11 июня. Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила ранее пресс-служба главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой. &quot;Одиннадцатого июня в Государственной Думе отчитывается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Буду поднимать вопрос о массовых нарушения прав детей при сдаче ЕГЭ и о привлечении к ответственности тех руководителей российского образования, кто не сумел организовать процесс сдачи ЕГЭ&quot;, - написала Останина.Она обратила внимание, что 4 июня школьницу из Москвы удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, а уже 5 июня уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская написала об этом случае в своём Telegram-канале отметила, что права девочки были нарушены.
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общество, москва, россия, татьяна москалькова, ольга тимофеева (депутат гд), ольга ярославская, госдума рф, скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Общество, Москва, Россия, Татьяна Москалькова, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Ольга Ярославская, Госдума РФ, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ

Останина намерена поднять вопрос о массовых нарушениях прав школьников на ЕГЭ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольник принимает участие в сдаче ЕГЭ
Школьник принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Школьник принимает участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила в Telegram-канале о намерении поднять вопрос о массовых нарушения прав школьников при сдаче ЕГЭ на выступлении в Госдуме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой 11 июня.
Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила ранее пресс-служба главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой.
«

"Одиннадцатого июня в Государственной Думе отчитывается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Буду поднимать вопрос о массовых нарушения прав детей при сдаче ЕГЭ и о привлечении к ответственности тех руководителей российского образования, кто не сумел организовать процесс сдачи ЕГЭ", - написала Останина.

Она обратила внимание, что 4 июня школьницу из Москвы удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, а уже 5 июня уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская написала об этом случае в своём Telegram-канале отметила, что права девочки были нарушены.
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ОбществоМоскваРоссияТатьяна МоскальковаОльга Тимофеева (депутат ГД)Ольга ЯрославскаяГосдума РФСкандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
 
 
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