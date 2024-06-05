https://ria.ru/20240605/ege-1950796194.html
В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ
В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2024
В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила в Telegram-канале о намерении поднять вопрос о массовых нарушения прав школьников при сдаче ЕГЭ на РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:10
2024-06-05T20:10
2024-06-05T20:10
общество
москва
россия
татьяна москалькова
ольга тимофеева (депутат гд)
ольга ярославская
госдума рф
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135519_0:146:2920:1789_1920x0_80_0_0_215b4d70e57a1265bb3b0f90d25d0d74.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила в Telegram-канале о намерении поднять вопрос о массовых нарушения прав школьников при сдаче ЕГЭ на выступлении в Госдуме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой 11 июня. Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила ранее пресс-служба главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой. "Одиннадцатого июня в Государственной Думе отчитывается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Буду поднимать вопрос о массовых нарушения прав детей при сдаче ЕГЭ и о привлечении к ответственности тех руководителей российского образования, кто не сумел организовать процесс сдачи ЕГЭ", - написала Останина.Она обратила внимание, что 4 июня школьницу из Москвы удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, а уже 5 июня уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская написала об этом случае в своём Telegram-канале отметила, что права девочки были нарушены.
https://ria.ru/20240529/kuznetsova-1949136374.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135519_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_ddd4d2164248b9847c2da95bdaa023e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, татьяна москалькова, ольга тимофеева (депутат гд), ольга ярославская, госдума рф, скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Общество, Москва, Россия, Татьяна Москалькова, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Ольга Ярославская, Госдума РФ, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ
Останина намерена поднять вопрос о массовых нарушениях прав школьников на ЕГЭ