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В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ

В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2024

В Госдуме хотят поднять вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила в Telegram-канале о намерении поднять вопрос о массовых нарушения прав школьников при сдаче ЕГЭ на РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:10

2024-06-05T20:10

2024-06-05T20:10

общество

москва

россия

татьяна москалькова

ольга тимофеева (депутат гд)

ольга ярославская

госдума рф

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила в Telegram-канале о намерении поднять вопрос о массовых нарушения прав школьников при сдаче ЕГЭ на выступлении в Госдуме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой 11 июня. Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила ранее пресс-служба главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой. "Одиннадцатого июня в Государственной Думе отчитывается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Буду поднимать вопрос о массовых нарушения прав детей при сдаче ЕГЭ и о привлечении к ответственности тех руководителей российского образования, кто не сумел организовать процесс сдачи ЕГЭ", - написала Останина.Она обратила внимание, что 4 июня школьницу из Москвы удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, а уже 5 июня уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская написала об этом случае в своём Telegram-канале отметила, что права девочки были нарушены.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, татьяна москалькова, ольга тимофеева (депутат гд), ольга ярославская, госдума рф, скандал с досмотром перед егэ в воронеже