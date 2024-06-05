https://ria.ru/20240605/derbent-1950713634.html
Экс-замглавы полиции Дагестана назначен и.о. главы Дербента
Экс-замглавы полиции Дагестана назначен и.о. главы Дербента - РИА Новости, 05.06.2024
Экс-замглавы полиции Дагестана назначен и.о. главы Дербента
Бывший заместитель начальника полиции Дагестана, полковник Ахмед Кулиев назначен исполняющим обязанности главы города Дербента, сообщил депутат Госдумы от... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:52
2024-06-05T15:52
2024-06-05T15:52
дербент
госдума рф
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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Бывший заместитель начальника полиции Дагестана, полковник Ахмед Кулиев назначен исполняющим обязанности главы города Дербента, сообщил депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров. В среду мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, возглавлявший город с декабря 2020 года, объявил о своем решении сложить полномочия. "Поздравляю Ахмеда Абусейновича Кулиева с назначением на должность исполняющего обязанности главы города Дербента", – написал Абакаров в своем Telegram-канале. В разные годы Кулиев возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями и управление по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Дагестан (РД), Центр противодействия экстремизму МВД республики, был заместителем начальника полиции МВД по РД.
https://ria.ru/20240523/derbenev-1948010103.html
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дербент, госдума рф
Экс-замглавы полиции Дагестана назначен и.о. главы Дербента
Экс-замглавы полиции Дагестана Ахмеда Кулиева назначили и.о. главы Дербента