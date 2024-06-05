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В Генплан Петербурга внесли изменения для создания туристического кластера - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:36 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/beglov-1950569508.html
В Генплан Петербурга внесли изменения для создания туристического кластера
В Генплан Петербурга внесли изменения для создания туристического кластера - РИА Новости, 05.06.2024
В Генплан Петербурга внесли изменения для создания туристического кластера
Для реализации проекта создания туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" уже внесены необходимые изменения в Генеральный план города, инвестор... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:36
2024-06-05T09:36
пмэф-2024
экономика
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
россия
александр беглов
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Для реализации проекта создания туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" уже внесены необходимые изменения в Генеральный план города, инвестор разрабатывает градостроительную документацию, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "Площадь территории кластера составит 160 гектаров. Для реализации проекта уже внесены необходимые изменения в Генеральный план Санкт-Петербурга. Инвестор разрабатывает градостроительную документацию. После ее экспертизы, согласования и утверждения можно будет приступить к строительству. Остальные детали раскроем после подписания", - рассказал он. Ранее в конце марта в ходе совещания по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которое провел президент России Владимир Путин, Беглов сообщал, что туристический кластер "Санкт-Петербург Марина" могут создать к 2029-2030 годам. По его словам, реализация проекта обеспечит дополнительный турпоток в 1,33 миллиона человек в год. Объем инвестиций в создание туристического кластера оценивается, по предварительным данным, в 210 миллиардов рублей, в том числе 165 миллиардов рублей составят средства инвесторов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин
В Генплан Петербурга внесли изменения для создания туристического кластера

Беглов: для создания туристического кластера в Петербурге уже внесены изменения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Для реализации проекта создания туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" уже внесены необходимые изменения в Генеральный план города, инвестор разрабатывает градостроительную документацию, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ.
«
"Площадь территории кластера составит 160 гектаров. Для реализации проекта уже внесены необходимые изменения в Генеральный план Санкт-Петербурга. Инвестор разрабатывает градостроительную документацию. После ее экспертизы, согласования и утверждения можно будет приступить к строительству. Остальные детали раскроем после подписания", - рассказал он.
Ранее в конце марта в ходе совещания по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которое провел президент России Владимир Путин, Беглов сообщал, что туристический кластер "Санкт-Петербург Марина" могут создать к 2029-2030 годам. По его словам, реализация проекта обеспечит дополнительный турпоток в 1,33 миллиона человек в год. Объем инвестиций в создание туристического кластера оценивается, по предварительным данным, в 210 миллиардов рублей, в том числе 165 миллиардов рублей составят средства инвесторов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаКоммерческая недвижимостьСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловВладимир Путин
 
 
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