https://ria.ru/20240605/beglov-1950569508.html

В Генплан Петербурга внесли изменения для создания туристического кластера

В Генплан Петербурга внесли изменения для создания туристического кластера - РИА Новости, 05.06.2024

В Генплан Петербурга внесли изменения для создания туристического кластера

Для реализации проекта создания туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" уже внесены необходимые изменения в Генеральный план города, инвестор... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:36

2024-06-05T09:36

2024-06-05T09:36

пмэф-2024

экономика

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

россия

александр беглов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942585469_75:0:2540:1386_1920x0_80_0_0_7049b61793266e4e564da1cdcbb6e63b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Для реализации проекта создания туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" уже внесены необходимые изменения в Генеральный план города, инвестор разрабатывает градостроительную документацию, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "Площадь территории кластера составит 160 гектаров. Для реализации проекта уже внесены необходимые изменения в Генеральный план Санкт-Петербурга. Инвестор разрабатывает градостроительную документацию. После ее экспертизы, согласования и утверждения можно будет приступить к строительству. Остальные детали раскроем после подписания", - рассказал он. Ранее в конце марта в ходе совещания по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которое провел президент России Владимир Путин, Беглов сообщал, что туристический кластер "Санкт-Петербург Марина" могут создать к 2029-2030 годам. По его словам, реализация проекта обеспечит дополнительный турпоток в 1,33 миллиона человек в год. Объем инвестиций в создание туристического кластера оценивается, по предварительным данным, в 210 миллиардов рублей, в том числе 165 миллиардов рублей составят средства инвесторов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/peterburg-1950311656.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин