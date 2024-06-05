https://ria.ru/20240605/beglov-1950564414.html

Беглов анонсировал подписание большого соглашения с автоконцернами

Беглов анонсировал подписание большого соглашения с автоконцернами - РИА Новости, 05.06.2024

Беглов анонсировал подписание большого соглашения с автоконцернами

Санкт-Петербург ожидает подписания большого соглашения с автоконцернами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:05

2024-06-05T09:05

2024-06-05T09:07

пмэф-2024

александр беглов

экономика

санкт-петербург

россия

авто

hyundai creta

toyota corolla

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург ожидает подписания большого соглашения с автоконцернами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов."Из значимых для города событий на ПМЭФ-2024 ожидаем большое соглашение с автоконцернами. Это важный индикатор восстановления отрасли и свидетельство закрепления за Петербургом статуса ведущего автопроизводителя страны в сознании общества и бизнеса", - сказал он."Западные компании ушли, но остались площадки, квалифицированные кадры, предприятия-смежники, бесценный опыт логистики и организации производства. На все это сегодня в России существует большой спрос", - добавил Беглов.Ранее в Петербурге работали автомобильные заводы компаний Nissan, Toyota и Hyundai. В настоящее время на бывшей площадке завода Nissan работает "Автозавод Санкт-Петербург". Автомобили автозавода в марте представили в Петербурге. Было показано семь машин первой модели нового российского автобренда Xcite - кроссовера X-Cross 7. На бывшей площадке завода Hyundai в Петербурге, которая теперь принадлежит российской компании "Арт-Финанс", в феврале началось производство автомобилей под новым брендом Solaris.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/genprokuratura-1950560691.html

https://ria.ru/20240605/peterburg-1950556863.html

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александр беглов, экономика, санкт-петербург, россия, авто, hyundai creta, toyota corolla