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Беглов анонсировал подписание большого соглашения с автоконцернами - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:05 05.06.2024 (обновлено: 09:07 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/beglov-1950564414.html
Беглов анонсировал подписание большого соглашения с автоконцернами
Беглов анонсировал подписание большого соглашения с автоконцернами - РИА Новости, 05.06.2024
Беглов анонсировал подписание большого соглашения с автоконцернами
Санкт-Петербург ожидает подписания большого соглашения с автоконцернами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:05
2024-06-05T09:07
пмэф-2024
александр беглов
экономика
санкт-петербург
россия
авто
hyundai creta
toyota corolla
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург ожидает подписания большого соглашения с автоконцернами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов."Из значимых для города событий на ПМЭФ-2024 ожидаем большое соглашение с автоконцернами. Это важный индикатор восстановления отрасли и свидетельство закрепления за Петербургом статуса ведущего автопроизводителя страны в сознании общества и бизнеса", - сказал он."Западные компании ушли, но остались площадки, квалифицированные кадры, предприятия-смежники, бесценный опыт логистики и организации производства. На все это сегодня в России существует большой спрос", - добавил Беглов.Ранее в Петербурге работали автомобильные заводы компаний Nissan, Toyota и Hyundai. В настоящее время на бывшей площадке завода Nissan работает "Автозавод Санкт-Петербург". Автомобили автозавода в марте представили в Петербурге. Было показано семь машин первой модели нового российского автобренда Xcite - кроссовера X-Cross 7. На бывшей площадке завода Hyundai в Петербурге, которая теперь принадлежит российской компании "Арт-Финанс", в феврале началось производство автомобилей под новым брендом Solaris.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/genprokuratura-1950560691.html
https://ria.ru/20240605/peterburg-1950556863.html
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александр беглов, экономика, санкт-петербург, россия, авто, hyundai creta, toyota corolla
ПМЭФ-2024, Александр Беглов, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Авто, Hyundai Creta, Toyota Corolla
Беглов анонсировал подписание большого соглашения с автоконцернами

Беглов: Петербург ожидает подписание большого соглашения с автоконцернами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург ожидает подписания большого соглашения с автоконцернами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
«
"Из значимых для города событий на ПМЭФ-2024 ожидаем большое соглашение с автоконцернами. Это важный индикатор восстановления отрасли и свидетельство закрепления за Петербургом статуса ведущего автопроизводителя страны в сознании общества и бизнеса", - сказал он.
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Вчера, 08:44
"Западные компании ушли, но остались площадки, квалифицированные кадры, предприятия-смежники, бесценный опыт логистики и организации производства. На все это сегодня в России существует большой спрос", - добавил Беглов.
Ранее в Петербурге работали автомобильные заводы компаний Nissan, Toyota и Hyundai. В настоящее время на бывшей площадке завода Nissan работает "Автозавод Санкт-Петербург". Автомобили автозавода в марте представили в Петербурге. Было показано семь машин первой модели нового российского автобренда Xcite - кроссовера X-Cross 7. На бывшей площадке завода Hyundai в Петербурге, которая теперь принадлежит российской компании "Арт-Финанс", в феврале началось производство автомобилей под новым брендом Solaris.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024Александр БегловЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияАвтоHyundai CretaToyota Corolla
 
 
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