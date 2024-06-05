https://ria.ru/20240605/beglov-1950544453.html

Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом

Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом - РИА Новости, 05.06.2024

Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом

Безопасность гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является ключевым приоритетом, участники ПМЭФ-2024 и город сегодня... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T04:02

2024-06-05T04:02

2024-06-05T04:02

пмэф-2024

александр беглов

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Безопасность гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является ключевым приоритетом, участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор города Александр Беглов."Безопасность гостей и участников форума – наш ключевой приоритет. Задействованы все необходимые силы и средства. Их координацию обеспечивает специальная оперативная группа. Она сформирована из числа уполномоченных представителей правоохранительных органов, специальных служб, МЧС России, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. У оперативной группы есть все необходимое для обеспечения безопасности на площадке ПМЭФ и в целом в Петербурге в дни подготовки и проведения форума", - рассказал он.Губернатор заверил, что участники ПМЭФ и город защищены не менее надежно, чем год назад."Безусловно, мы учли все новые обстоятельства, все реалии сегодняшнего дня, отработали все вопросы, возникшие в сфере безопасности за время, прошедшее после ПМЭФ-2023. Приняты адекватные меры реагирования. Участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад", - сказал Беглов.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html

https://ria.ru/20240604/oman-1950531514.html

санкт-петербург

россия

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александр беглов, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)