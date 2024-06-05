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Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
04:02 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/beglov-1950544453.html
Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом
Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом - РИА Новости, 05.06.2024
Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом
Безопасность гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является ключевым приоритетом, участники ПМЭФ-2024 и город сегодня... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T04:02
2024-06-05T04:02
пмэф-2024
александр беглов
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Безопасность гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является ключевым приоритетом, участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор города Александр Беглов."Безопасность гостей и участников форума – наш ключевой приоритет. Задействованы все необходимые силы и средства. Их координацию обеспечивает специальная оперативная группа. Она сформирована из числа уполномоченных представителей правоохранительных органов, специальных служб, МЧС России, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. У оперативной группы есть все необходимое для обеспечения безопасности на площадке ПМЭФ и в целом в Петербурге в дни подготовки и проведения форума", - рассказал он.Губернатор заверил, что участники ПМЭФ и город защищены не менее надежно, чем год назад."Безусловно, мы учли все новые обстоятельства, все реалии сегодняшнего дня, отработали все вопросы, возникшие в сфере безопасности за время, прошедшее после ПМЭФ-2023. Приняты адекватные меры реагирования. Участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад", - сказал Беглов.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html
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александр беглов, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПМЭФ-2024, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом

Беглов: Петербург и участники ПМЭФ-2024 защищены не менее надежно, чем год назад

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Безопасность гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является ключевым приоритетом, участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор города Александр Беглов.
«
"Безопасность гостей и участников форума – наш ключевой приоритет. Задействованы все необходимые силы и средства. Их координацию обеспечивает специальная оперативная группа. Она сформирована из числа уполномоченных представителей правоохранительных органов, специальных служб, МЧС России, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. У оперативной группы есть все необходимое для обеспечения безопасности на площадке ПМЭФ и в целом в Петербурге в дни подготовки и проведения форума", - рассказал он.
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03:03
Губернатор заверил, что участники ПМЭФ и город защищены не менее надежно, чем год назад.
"Безусловно, мы учли все новые обстоятельства, все реалии сегодняшнего дня, отработали все вопросы, возникшие в сфере безопасности за время, прошедшее после ПМЭФ-2023. Приняты адекватные меры реагирования. Участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад", - сказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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