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Беглов отметил готовность Петербурга к проведению ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
03:03 05.06.2024 (обновлено: 03:27 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html
Беглов отметил готовность Петербурга к проведению ПМЭФ-2024
Беглов отметил готовность Петербурга к проведению ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Беглов отметил готовность Петербурга к проведению ПМЭФ-2024
Санкт-Петербург всегда демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подготовка к ПМЭФ-2024... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T03:03
2024-06-05T03:27
пмэф-2024
санкт-петербург
александр беглов
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург всегда демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подготовка к ПМЭФ-2024 проведена в штатном режиме, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор города Александр Беглов. "С тех пор, как наш президент кардинально повысил статус ПМЭФ и включил его в глобальную повестку, Петербург демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения форума. За более чем два десятилетия наши действия по приему высоких гостей отлажены до мелочей. Мы всегда учитываем опыт предыдущих лет и перед каждым новым мероприятием работу начинаем с вопроса "Что можно улучшить?" - сказал он. Губернатор рассказал, что в рамках подготовки к форуму было выполнено все, что намечалось на объектах городской инфраструктуры. "Подготовка к ПМЭФ-2024 проведена в штатном режиме. Выполнили все, что наметили вместе с профильными федеральными службами на объектах городской инфраструктуры. Проработаны маршруты следования участников, в конце мая завершили текущий ремонт соответствующих дорог, обновлена разметка, приведены в порядок опоры освещения, расставлены необходимые дорожные знаки. Для транспортных средств, задействованных в мероприятиях ПМЭФ, обеспечены парковочные места на Московском вокзале, в аэропорту "Пулково", вблизи объектов проживания участников и гостей ПМЭФ, возле КВЦ "Экспофорум", - сказал Беглов. "Чтобы снизить влияние повышенного трафика на жителей Пушкинского и Московского районов, предусмотрены временные схемы объезда. Организовано дополнительное информирование людей о вводимых ограничениях движения транспорта в дни проведения ПМЭФ", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/oman-1950531514.html
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санкт-петербург, александр беглов, пулково (аэропорт)
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Пулково (аэропорт)
Беглов отметил готовность Петербурга к проведению ПМЭФ-2024

Беглов: Петербург готов к проведению ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург всегда демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подготовка к ПМЭФ-2024 проведена в штатном режиме, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор города Александр Беглов.
"С тех пор, как наш президент кардинально повысил статус ПМЭФ и включил его в глобальную повестку, Петербург демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения форума. За более чем два десятилетия наши действия по приему высоких гостей отлажены до мелочей. Мы всегда учитываем опыт предыдущих лет и перед каждым новым мероприятием работу начинаем с вопроса "Что можно улучшить?" - сказал он.
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Губернатор рассказал, что в рамках подготовки к форуму было выполнено все, что намечалось на объектах городской инфраструктуры.
"Подготовка к ПМЭФ-2024 проведена в штатном режиме. Выполнили все, что наметили вместе с профильными федеральными службами на объектах городской инфраструктуры. Проработаны маршруты следования участников, в конце мая завершили текущий ремонт соответствующих дорог, обновлена разметка, приведены в порядок опоры освещения, расставлены необходимые дорожные знаки. Для транспортных средств, задействованных в мероприятиях ПМЭФ, обеспечены парковочные места на Московском вокзале, в аэропорту "Пулково", вблизи объектов проживания участников и гостей ПМЭФ, возле КВЦ "Экспофорум", - сказал Беглов.
"Чтобы снизить влияние повышенного трафика на жителей Пушкинского и Московского районов, предусмотрены временные схемы объезда. Организовано дополнительное информирование людей о вводимых ограничениях движения транспорта в дни проведения ПМЭФ", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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