https://ria.ru/20240605/bayden-1950554681.html

СМИ: состояние Байдена за закрытыми дверьми показывает признаки ухудшения

СМИ: состояние Байдена за закрытыми дверьми показывает признаки ухудшения - РИА Новости, 05.06.2024

СМИ: состояние Байдена за закрытыми дверьми показывает признаки ухудшения

Состояние и уровень вовлеченности президента США Джо Байдена в дела за закрытыми дверьми переменчивы и показывают признаки ухудшения — порой он ведет себя... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:42

2024-06-05T07:42

2024-06-05T13:18

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украина

джо байден

кевин маккарти

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Состояние и уровень вовлеченности президента США Джо Байдена в дела за закрытыми дверьми переменчивы и показывают признаки ухудшения — порой он ведет себя энергично, а порой демонстрирует незнание деталей и делает неразборчивые заявления на основе заметок, пишет The Wall Street Journal по итогам интервью с более чем 45 осведомленными политиками.Издание отмечает, что на протяжении большей части своей карьеры Байден пользовался репутацией искусного переговорщика и эксперта в области юриспруденции. Однако за последний год мнение коллег о его профессионализме значительно ухудшилось."По словам тогдашнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти и двух других людей, знакомых с переговорами, в прошлом году, когда Байден вел переговоры с республиканцами палаты представителей о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей, казалось, менялись изо дня в день. В некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи", — пишет издание.Источники привели и другой пример: когда в январе Байден встретился с лидерами конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины, он временами говорил так тихо, что некоторые участники встречи с трудом его расслышали. Он читал по заметкам, чтобы сделать очевидные выводы, делал длительные паузы и иногда так надолго закрывал глаза, что некоторые в комнате задавались вопросом, не отключился ли он. Некоторые из присутствовавших на встречах объясняли странные моменты его дефектами речи и "склонностью к многословию". Издание отмечает, что поведение Байдена активнее критиковали сторонники Республиканской партии, демократы же характеризовали его как человека с "хорошими и плохими сторонами", но даже они признавали, что сейчас он кажется медленнее. Также Байден стал заметно реже встречаться с законодателями. Согласно журналам посещений, за первый год своего пребывания в должности, даже несмотря на коронавирусные ограничения, он провел более трех десятков встреч. Это число сократилось до примерно 24 на втором году его президентства и примерно до дюжины — на третьем. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20240301/bayden-1930384724.html

https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html

https://ria.ru/20231219/biden-1916785885.html

сша

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в мире, сша, украина, джо байден, кевин маккарти