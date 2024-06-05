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Обновленный поезд "Аврора" запустят в конце 2024 года - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:56 05.06.2024 (обновлено: 18:09 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/avrora-1950762118.html
Обновленный поезд "Аврора" запустят в конце 2024 года
Обновленный поезд "Аврора" запустят в конце 2024 года - РИА Новости, 05.06.2024
Обновленный поезд "Аврора" запустят в конце 2024 года
Новый поезд "Аврора", представленный на ПМЭФ, будет запущен между Санкт-Петербургом и Москвой в конце 2024 года и будет совершать по два рейса в день, сообщили... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:56
2024-06-05T18:09
санкт-петербург
"аврора"
ржд
москва
пмэф-2024
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Новый поезд "Аврора", представленный на ПМЭФ, будет запущен между Санкт-Петербургом и Москвой в конце 2024 года и будет совершать по два рейса в день, сообщили РЖД."Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения, передавал корреспондент РИА Новости."Легендарная "Аврора", которая курсировала между Санкт-Петербургом и Москвой с 1963 по 2010 годы, снова выйдет на линию уже в конце этого года и будет совершать по два рейса в день в обе стороны", - говорится в сообщении РЖД. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более 1 тысячи пассажиров.В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, штабной вагон с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, СВ, вагон-бистро. Все вагоны будут оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей. А их интерьеры будут выполнены с использованием экокожи в спокойных голубых, серых и бежевых тонах. В поезде кресла с функцией поддержки спины и оборудованные индивидуальными розетками, портами USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, а также откидными столиками и подножками.В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки пассажиры дополнительно смогут разворачивать кресла на 180 градусов и регулировать угол наклона спинки. Будут в составе и двухместные купе с телевизором.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240314/stroitelstvo-1932982817.html
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санкт-петербург, "аврора", ржд, москва, экономика
Санкт-Петербург, "Аврора", РЖД, Москва, ПМЭФ-2024, Экономика
Обновленный поезд "Аврора" запустят в конце 2024 года

Обновленная "Аврора" начнет курсировать между Москвой и Петербургом в конце года

© РИА НовостиОбновлённый поезд "Аврора" на Петербургском международном экономическом форуме-2024
Обновлённый поезд Аврора на Петербургском международном экономическом форуме-2024
© РИА Новости
Обновлённый поезд "Аврора" на Петербургском международном экономическом форуме-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Новый поезд "Аврора", представленный на ПМЭФ, будет запущен между Санкт-Петербургом и Москвой в конце 2024 года и будет совершать по два рейса в день, сообщили РЖД.
"Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения, передавал корреспондент РИА Новости.
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"Легендарная "Аврора", которая курсировала между Санкт-Петербургом и Москвой с 1963 по 2010 годы, снова выйдет на линию уже в конце этого года и будет совершать по два рейса в день в обе стороны", - говорится в сообщении РЖД. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более 1 тысячи пассажиров.
В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, штабной вагон с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, СВ, вагон-бистро. Все вагоны будут оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей. А их интерьеры будут выполнены с использованием экокожи в спокойных голубых, серых и бежевых тонах. В поезде кресла с функцией поддержки спины и оборудованные индивидуальными розетками, портами USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, а также откидными столиками и подножками.
В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки пассажиры дополнительно смогут разворачивать кресла на 180 градусов и регулировать угол наклона спинки. Будут в составе и двухместные купе с телевизором.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024Санкт-Петербург"Аврора"РЖДМоскваЭкономика
 
 
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