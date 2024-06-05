https://ria.ru/20240605/avrora-1950762118.html

Обновленный поезд "Аврора" запустят в конце 2024 года

Обновленный поезд "Аврора" запустят в конце 2024 года - РИА Новости, 05.06.2024

Обновленный поезд "Аврора" запустят в конце 2024 года

Новый поезд "Аврора", представленный на ПМЭФ, будет запущен между Санкт-Петербургом и Москвой в конце 2024 года и будет совершать по два рейса в день, сообщили... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:56

2024-06-05T17:56

2024-06-05T18:09

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"аврора"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Новый поезд "Аврора", представленный на ПМЭФ, будет запущен между Санкт-Петербургом и Москвой в конце 2024 года и будет совершать по два рейса в день, сообщили РЖД."Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения, передавал корреспондент РИА Новости."Легендарная "Аврора", которая курсировала между Санкт-Петербургом и Москвой с 1963 по 2010 годы, снова выйдет на линию уже в конце этого года и будет совершать по два рейса в день в обе стороны", - говорится в сообщении РЖД. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более 1 тысячи пассажиров.В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, штабной вагон с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, СВ, вагон-бистро. Все вагоны будут оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей. А их интерьеры будут выполнены с использованием экокожи в спокойных голубых, серых и бежевых тонах. В поезде кресла с функцией поддержки спины и оборудованные индивидуальными розетками, портами USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, а также откидными столиками и подножками.В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки пассажиры дополнительно смогут разворачивать кресла на 180 градусов и регулировать угол наклона спинки. Будут в составе и двухместные купе с телевизором.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240314/stroitelstvo-1932982817.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, "аврора", ржд, москва, экономика