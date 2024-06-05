https://ria.ru/20240605/avito-1950580127.html
На ПМЭФ открылся стенд платформы "Авито"
На ПМЭФ открылся стенд платформы "Авито" - РИА Новости, 05.06.2024
На ПМЭФ открылся стенд платформы "Авито"
Стенд платформы "Авито" начал работу в первый день Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:16
2024-06-05T10:16
2024-06-05T11:24
авито
технологии
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд платформы "Авито" начал работу в первый день Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Стенд расположен на улице, на нем представлена инсталляция в виде лошадки-качалки с рисунками и прикрепленными игрушками. Также на стенде "Авито" выставлены буквари для детей. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html
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авито, технологии
Авито, Технологии, ПМЭФ-2024
На ПМЭФ открылся стенд платформы "Авито"
Стенд платформы "Авито" начал работу в первый день ПМЭФ