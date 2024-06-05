https://ria.ru/20240605/avito-1950580127.html

На ПМЭФ открылся стенд платформы "Авито"

На ПМЭФ открылся стенд платформы "Авито" - РИА Новости, 05.06.2024

На ПМЭФ открылся стенд платформы "Авито"

Стенд платформы "Авито" начал работу в первый день Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:16

2024-06-05T10:16

2024-06-05T11:24

авито

технологии

пмэф-2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950580757_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_5b96befca0b4eb714576ef96429159ff.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд платформы "Авито" начал работу в первый день Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Стенд расположен на улице, на нем представлена инсталляция в виде лошадки-качалки с рисунками и прикрепленными игрушками. Также на стенде "Авито" выставлены буквари для детей. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авито, технологии