https://ria.ru/20240605/aurus-1950788996.html

Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat

Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat - РИА Новости, 05.06.2024

Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat

Президент Боливии Луис Арсе, прибывший в Санкт-Петербург, передвигается по городу на российском автомобиле Aurus Senat, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:43

2024-06-05T19:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе, прибывший в Санкт-Петербург, передвигается по городу на российском автомобиле Aurus Senat, передает корреспондент РИА Новости.Его кортеж проехал по улицам Петербурга, сам он в сопровождении делегации прибыл в одну из гостиниц.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолёт боливийского лидера приземлился в "Пулково". Планируется участие Луиса Арсе в работе Санкт-Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).Aurus Senat выпускается в версиях лимузин и седан в базовом и удлиненном исполнении. Первый лимузин в обновленной версии был представлен на инаугурации президента РФ.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html

https://ria.ru/20240507/aurus-1944372532.html

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Кирилл Волков

боливия, санкт-петербург, россия, луис арсе, политика