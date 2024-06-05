https://ria.ru/20240605/aurus-1950788996.html
Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat
Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat - РИА Новости, 05.06.2024
Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat
Президент Боливии Луис Арсе, прибывший в Санкт-Петербург, передвигается по городу на российском автомобиле Aurus Senat, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:43
2024-06-05T19:43
2024-06-05T19:56
пмэф-2024
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе, прибывший в Санкт-Петербург, передвигается по городу на российском автомобиле Aurus Senat, передает корреспондент РИА Новости.Его кортеж проехал по улицам Петербурга, сам он в сопровождении делегации прибыл в одну из гостиниц.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолёт боливийского лидера приземлился в "Пулково". Планируется участие Луиса Арсе в работе Санкт-Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).Aurus Senat выпускается в версиях лимузин и седан в базовом и удлиненном исполнении. Первый лимузин в обновленной версии был представлен на инаугурации президента РФ.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html
https://ria.ru/20240507/aurus-1944372532.html
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Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat
Президент Боливии
2024-06-05T19:43
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боливия, санкт-петербург, россия, луис арсе, политика
ПМЭФ-2024, Боливия, Санкт-Петербург, Россия, Луис Арсе, Политика
Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat
Президент Боливии Арсе передвигается по Петербургу на Aurus Senat