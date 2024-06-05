Рейтинг@Mail.ru
На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:41 05.06.2024 (обновлено: 12:14 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html
На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок
На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок - РИА Новости, 05.06.2024
На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок
Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal, которые накануне были скрыты от глаз посетителей Петербургского международного экономического форума защитными... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:41
2024-06-05T12:14
пмэф-2024
авто
санкт-петербург
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950623716_0:233:3158:2009_1920x0_80_0_0_0ef23e53ae101c283905d0628c8b53f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal, которые накануне были скрыты от глаз посетителей Петербургского международного экономического форума защитными чехлами, сегодня могут увидеть гости ПМЭФ. В одном из павильонов "Экспофорума", где проходит ПМЭФ, расположился стенд российского бренда Aurus. Здесь представлено несколько машин, в том числе автомобиль с водородным топливным элементом, который выполнен в синем цвете, а также новый мотоцикл Aurus. Еще три автомобиля этой марки расположены в другой части выставочного центра под открытым небом, накануне они были накрыты защитными чехлами. Это Aurus Senat в золотом цвете, Aurus Komendant медного цвета и классический черный Aurus Arsenal. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240521/volga-1947371233.html
https://ria.ru/20240605/aurus-1950565525.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950623716_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_5f2f9ef3c25dc162660c796338e2d537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
ПМЭФ-2024, Авто, Санкт-Петербург, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок

На ПМЭФ показали автомобили Aurus, Komendant и Arsenal

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus Senat на ПМЭФ-2024
Автомобиль Aurus Senat на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Aurus Senat на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal, которые накануне были скрыты от глаз посетителей Петербургского международного экономического форума защитными чехлами, сегодня могут увидеть гости ПМЭФ.
В одном из павильонов "Экспофорума", где проходит ПМЭФ, расположился стенд российского бренда Aurus. Здесь представлено несколько машин, в том числе автомобиль с водородным топливным элементом, который выполнен в синем цвете, а также новый мотоцикл Aurus.
Новые автомобили бренда Volga на выставке в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga
21 мая, 11:50
Еще три автомобиля этой марки расположены в другой части выставочного центра под открытым небом, накануне они были накрыты защитными чехлами. Это Aurus Senat в золотом цвете, Aurus Komendant медного цвета и классический черный Aurus Arsenal.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024 Мотоцикл Aurus и автомобиль Aurus Hydrogen
Мотоцикл Aurus и автомобиль Aurus Hydrogen на ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 Мотоцикл Aurus и автомобиль Aurus Hydrogen
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024 Автомобиль Aurus Hydrogen
Автомобиль Aurus Hydrogen на ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 Автомобиль Aurus Hydrogen
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 2
ПМЭФ-2024 Мотоцикл Aurus и автомобиль Aurus Hydrogen
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 2
ПМЭФ-2024 Автомобиль Aurus Hydrogen
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 2
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".
ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Питьевая вода Aurus
На ПМЭФ-24 представили питьевую воду под брендом Aurus
Вчера, 09:18
 
ПМЭФ-2024АвтоСанкт-ПетербургНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала