https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html

На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок

На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок - РИА Новости, 05.06.2024

На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок

Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal, которые накануне были скрыты от глаз посетителей Петербургского международного экономического форума защитными... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:41

2024-06-05T10:41

2024-06-05T12:14

пмэф-2024

авто

санкт-петербург

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal, которые накануне были скрыты от глаз посетителей Петербургского международного экономического форума защитными чехлами, сегодня могут увидеть гости ПМЭФ. В одном из павильонов "Экспофорума", где проходит ПМЭФ, расположился стенд российского бренда Aurus. Здесь представлено несколько машин, в том числе автомобиль с водородным топливным элементом, который выполнен в синем цвете, а также новый мотоцикл Aurus. Еще три автомобиля этой марки расположены в другой части выставочного центра под открытым небом, накануне они были накрыты защитными чехлами. Это Aurus Senat в золотом цвете, Aurus Komendant медного цвета и классический черный Aurus Arsenal. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240521/volga-1947371233.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"